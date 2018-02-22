أرشر للتأجير التمويلى تضاعف رأسمالها إلى 20 مليون جنيه

إسماعيل حسن رئيساً لمجلس الإدارة كتبت – سهير محمد: ضاعفت شركة أرشر للتأجير التمويلى، رأسمالها من 10 إلى 20 مليون جنيه عبر دخول مساهمين جدد، منهم إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، ليتولى رئاسة مجلس الإدارة. وقال فى تصريحات لـ«المال»، إن هناك تغييرا فى هيكل مجلس الإ

إسماعيل حسن رئيساً لمجلس الإدارة





كتبت – سهير محمد:

ضاعفت شركة أرشر للتأجير التمويلى، رأسمالها من 10 إلى 20 مليون جنيه عبر دخول مساهمين جدد، منهم إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، ليتولى رئاسة مجلس الإدارة.

وقال فى تصريحات لـ«المال»، إن هناك تغييرا فى هيكل مجلس الإدارة، بعد دخول المساهمين الجدد، ومن المقرر عقد أول اجتماع للمجلس الجديد، خلال أيام، يناقش خطة التوسع بالسوق المحلية فى مختلف القطاعات.

يساهم فى «أرشر» عدداً من المساهمين الأفراد، منهم محمد نادر، العضو المنتدب، وأحمد بهاء الدين، الرئيس التنفيذى لشركة إم بى للهندسة، وإحدى شركات الاستشارات المالية، وأخرون .

واستحوذت شركة أرشر للاستشارات المالية، على جراند إنفستمنت للتأجير التمويلى، فى إبريل الماضى، فى صفقة تجاوزت قيمتها 6 ملايين جنيه، وغيرت إسم الأخيرة إلى «أرشر للتأجير التمويلى».

تأسست أرشر للاستشارات المالية، فى 2006، برأسمال 250 ألف جنيه، وتعمل بالإضافة لتقديم الاستشارات المالية، بتمويل الشركات، وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات الجديدة، وكانت ملكيتها تتوزع بين %90 لمحمد نادر، و%10 لمستثمرين آخرين، قبل التطورات الأخيرة.

وشغل إسماعيل حسن، منصب محافظ البنك المركزى المصرى، لمدة 8 سنوات، فى الفترة من 3 يوليو 1993 إلى 31 أكتوبر 2001، ثم انتقل للعمل رئيسا لمجلس إدارة بنك مصر إيران، مع بداية نوفمبر 2001 حتى ديسمبر 2017.

وتشهد السوق المصرية، نشاطا كبيرا فى مجال التأجير التمويلى، وبحسب الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن قيمة العقود التى أبرمتها شركات القطاع ارتفعت بنحو %33 خلال 2017، لتصل إلى 28.5 مليار جنيه، مقابل 21.4 مليار جنيه نهاية 2016، فى حين تتراوح عدد العقود بنسبة %24 خلال 2017، لتنخفض إلى 1.759 عقدا، مقابل 2.325 عقداً خلال 2016.

وتربعت 5 شركات هى «تكنوليس، كوربليس، جى بى، المجموعة المالية هيرمس، والتوفيق، على عرش نشاط- التأجير التمويلى خلال 2017، بنسبة %55 من عقود النشاط.