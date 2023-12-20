«أرشر للتأجير التمويلى» تستهدف تمويلات تُقارب 90 مليون جنيه خلال 2024

كشف محمد نادر، العضو المنتدب لشركة «أرشر للتأجير التمويلى»، عن استهدافها ضخ تمويلات جديدة خلال العام المقبل تُقارب 90 مليون جنيه .

وأوضح أن الشركة تعاقدت فعليًا على تمويلات جديدة، بقيمة 45 مليون جنيه، وتدرس 40 مليونًا أخرى بالوقت الراهن .

وأضاف «نادر» – فى تصريحات خاصة لـ»المال»- أن التمويلات التى تتم دراستها فى الوقت الحالي، تتوزع بين عدد من القطاعات، من بينها السعى لاستيراد أجهزة لأحد الكيانات العاملة بمجال الخدمات الطبية، وأخرى للأغذية، وثالثة فى الملابس الجاهزة .

وأشار إلى أن من بين التمويلات التى تم التعاقد على منحها خلال العام المقبل، تخص مساعى أحد الكيانات لشراء مقر إدارى .

ونشرت «المال» الإثنين الماضي، أن شركة «أرشر» منحت تمويلات منذ بداية العام الحالى، بواقع 40 مليون جنيه، موضحا أن الجزء الأكبر منها تم توجيهه لتمويل السيارات والأجهزة للقطاع الطبى مثل الإشعاعى وأيضًا الآلات الخاصة بالمصانع.

ولفت إلى أن متوسط حجم التمويل للسيارة الواحدة يصل إلى مليون جنيه، منوهًا بأنها تعتمد خلال الوقت الراهن على القروض البنكية فى دعم محفظتها المالية.

واستبعد محمد نادر، لجوء الشركة لأى من الأدوات المالية المتاحة خلال الوقت الحالي، مثل التوريق على سبيل المثال، لصغر المحفظة.

ونشرت «المال» عددا يوم الإثنين الماضي، أن الشركة تتفاوض مع عدة بنوك محلية لاقتراض 85 مليون جنيه لدعم محفظتها خلال العام المقبل.

وفيما يتعلق بنشاط التخصيم، كشف أن «أرشر» أجلت إضافة النشاط لفترة زمنية قد تصل إلى 2025، موضحًا أن التركيز ينصب خلال الوقت الحالى على دعم وتنمية «التأجير التمويلى» وهو النشاط الرئيسى لها .

يُذكر أن إجمالى قيمة عقود التأجير التمويلى ارتفع بنسبة %13.7 فى الـ8 أشهر الأولى من العام الحالى، لتسجل 66.2 مليار جنيه، مقارنة مع 58.2 مليار فى الفترة نفسها من العام الماضى، وذلك وفقاً لتقرير حديث صادر عن هيئة الرقابة المالية.

وأظهر التقرير تراجع إجمالى عدد العقود للنشاط، بنسبة %39.7 إلى 1.267 ألف عقد، مقارنة مع 2.102 ألف خلال الفترتين على الترتيب.