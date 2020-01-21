أرشر : كنا مستشارًا ماليًا لـ 12 صفقة متنوعة خلال 2019

قال محمد نادر رئيس شركة “أرشر للإستشارات المالية“، إن شركتهُ كانت مستشارًا ماليًا لـ12 صفقة خلال العام الماضي متنوعة ما بين صفقات استحواذ وتوسعات أو إنشاء شركات جديدة.

وأضاف نادر في تصريحات خاصة لـ”المال”، أنهُ من أبرز الصفقات التى قامت بها شركتهُ الدراسة التمويلية الخاصة بإنشاء مصنع تجميع سيارات بالسوق المحلية، لصالح شركة “الجيوشى موتورز”، إلى جانب العمل على دراسات مصنع أدوية فى دولة السعودية.

وكانت “المال” نشرت سابقًأ إن “أرشر” تعمل على تدبير أموال لصالح شركة “جيوشى موتورز” ﻹنشاء مصنع لتجميع قطع السيارات فى إطار تعاقد “جيوشي”، مع شركة “فاو” الصينية، لتصبح وكيل حصرى لها محليًا.

ووقعت شركة “جيوشى موتورز”، خلال يونيو 2017، اتفاقية تعاون مع شركة فاو أكبر مجموعة مملوكة للحكومة الصينية، لتصبح بذلك جيوشى موتورز الوكيل الحصرى لهذه العلامة الصينية العالمية فى مصر.

وتأسست شركة “أرشر للاستشارات المالية” 2006، وتعمل فى مجال تقديم الاستشارات المالية، وتمويل الشركات، إلى جانب إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الجديدة، وينقسم هيكل ملكيتها بين 90% لمحمد نادر، و 10% للمستثمرين آخرين .

واستحوذت فى إبريل الماضى، على جراند إنفستمنت للتأجير التمويلى، فى صفقة قيمتها تجاوزت 6 ملايين جنيه، وأجريت إعادة هيكلة إدارية للشركة، بشكل جزئى، وتغيير اسم الشركة لـ”أرشر للتأجير التمويلي” .

وكانت “المال” نشرت في يونيو 2019 أن “أرشر” تتولى إتمام 4 دراسات جدوى من بينهما 2 لإنشاء مصنعين في السوق المحلية، الأول لإنتاج الحلوى والآخر لإنتاج الخُبز.