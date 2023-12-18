«أرشر» تتفاوض مع بنوك محلية لاقتراض 85 مليون جنيه

كشف محمد نادر، العضو المنتدب لشركة «أرشر للتأجير التمويلى»، أنها تتفاوض مع عدة بنوك محلية لاقتراض 85 مليون جنيه لدعم محفظتها خلال العام المقبل.

وأضاف فى تصريحات لـ«المال» أن «أرشر» بدأت مفاوضات مع بنك فيصل الإسلامى – مصر، للحصول على قرض بقيمة 15 مليون جنيه، وحصلت على الموافقات اللازمة تمهيدًا لباقى الإجراءات.

وأوضح العضو المنتدب لشركة “أرشر للتأجير التمويلي”، أنها تتفاوض أيضًا مع بنك مصر على قروض بواقع 30 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنها تبحث مع جهات أخرى إمكانية الحصول على تسهيلات بقيمة 40 مليونا.

وقال نادر إن الشركة حصلت على تمويلات بنحو 40 مليون جنيه منذ بداية العام الجارى، لافتًا إلى أنه كان المستهدف أن تصل لـ90 مليونًا.

وأشار نادر إلى أن “أرشر” حصلت فى بداية العام على قرض بواقع 20 مليون جنيه من المصرف المتحد، تمثل شريحة أولى.

ونوه العضو المنتدب للشركة أن حجم المحفظة القائمة يبلغ 130 مليون جنيه، موضحًا أن زيادة معدلات الفائدة تسببت فى هدوء تحركات نشاط التأجير التمويلي.

وتابع: زيادة معدلات الفائدة تؤدى إلى رفع التكلفة على العملاء، مما يدفعهم للتريث فى خططهم التوسعية أو تحجيمها.

يُذكر أن إجمالى قيمة عقود التأجير التمويلى ارتفع بنسبة %13.7 فى الـ8 أشهر الأولى من العام الجارى، لتسجل 66.2 مليار جنيه، مقارنة مع 58.2 مليار جنيه فى الفترة نفسها من العام الماضى، وذلك وفقاً لتقرير حديث صادر عن هيئة الرقابة المالية إلا أنه أظهر أيضاً تراجع إجمالى عدد العقود للنشاط، بنسبة %39.7، إلى 1.267 ألف عقد، مقارنة مع 2.102 ألف خلال الفترتين على الترتيب.