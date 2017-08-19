أرسنال يحل ضيفا ثقيلا على ستوك سيتي

توتنهام “الوصيف” يلاقي تشيلسي “البطل”

علي المصري:



يحاول الألماني يورجن كلوب، المدير الفنى لليفربول، التعويض عندما يستضيف كريستال بالاس على ملعب “أنفيلد”، فيما يحل أرسنال، ضيفاً ثقيلاً على ستوك سيتي، على ملعب “بريطانيا ستاديوم”، اليوم السبت، في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



وفرّط ليفربول بفوز كان في متناوله في المرحلة الأولى، بعد أن تقدم في الدقيقة 57 على مضيفه واتفورد 3-2 بهدف للمصري محمد صلاح المنتقل حديثاً إلى صفوفه من روما الإيطالي، قبل أن يدرك صاحب الأرض التعادل 3-3 في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، وحقق أرسنال فوزاً بشق النفس على بطل 2016 ليستر سيتي، في الدقائق الأخيرة أيضاً 4-3 بعد أن كان متخلفاً 2-3.



ويعول كلوب على عودة المهاجم الدولي دانيال ستاريدج بعد شفائه من إصابة لحقت به خلال استعدادات الفريق للموسم الجديد، لكنه سيخوض المباراة في غياب لاعب الوسط البرازيلي فيليبي كوتينيو المطلوب من برشلونة الإسباني والذي لا يزال يعاني من إصابة في الظهر.



فيما سيحاول كريستال بالاس بقيادة المدرب الهولندي فرانك دي بور تكرار الفوز على ليفربول وحصد أول ثلاث نقاط بعد سقوطه المفاجئ على أرضه أمام الوافد الجديد هادرسفيلد تاون بثلاثية نظيفة.



فينجر متفائل



ويبدو المدرب الفرنسي لأرسنال أرسين فينجر، الذي لم يكن راضياً عن أداء فريق المدفعجية في المباراة الأولى، متفائلاً بتحقيق الفوز على مضيفه ستوك سيتي بقيادة المدرب مارك هيوز، وسيفتقد فينجر لخدمات المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز المطلوب من باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن مصيره لا يزال مجهولاً، لعدم تعافيه من إصابة في عضلات البطن.



ويرفض فينجر التخلي عن سانشيز الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم على غرار الألماني مسعود أوزيل وأليكس تشامبرلين، ويركز فينجر في الوقت الحاضر على المباراة ضد ستوك الذي خسر اللقاء الأول أمام إيفرتون صفر-1، وتحقيق الفوز الثاني على التوالي.



من جانبه، سيحاول هيوز انتشال رجاله من صدمة الخسارة الأولى قبل الانتقال إلى وست بروميتش ألبيون ثم استقبال مانشستر يونايتد على أرضه في المرحلتين المقبلتين، وسيدفع هيوز بمهاجمه الإسباني خيسي الذي انتقل الموسم الماضي من ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان دون أن يستطيع فرض نفسه فآثر الانتقال إلى ستوك سيتي.



مارسيال يحذر يونايتد



حذر المهاجم الفرنسي أنطوني مارسيال فريقه مانشستر يونايتد الذي يفتتح المرحلة في ضيافة سوانسي سيتي، من مغبة الإفراط بفرحة الانتصار الأول والكبير على وست هام برباعية بيضاء، وكان يونايتد بقيادة المدرب البرتغالي المثير للجدل جوزيه قد أنهى الموسم الماضي في المركز السادس.



لكن مورينيو يراهن على اللقب هذا الموسم بعد إنفاق النادي الكثير من المال وضم عدد من اللاعبين المميزين، وفي المقدمة الصفقة القياسية المحلية من أجل ضم البلجيكي روميلو لوكاكو من إيفرتون والتي وصلت إلى 75 مليون جنيه إسترليني (96 مليون دولار)، فضلاً عن شراء لاعب الوسط الصربي نيمانيا ماتيتش من تشيلسي لقاء 40 مليون جنيه.



ويلعب السبت أيضاً ساوثهامبتون مع وست هام يونايتد، وليستر سيتي مع برايتون، وبيرنلي مع وست بروميتش ألبيون، وبورنموث مع واتفورد، ويلعب الأحد، هادرسفيلد مع نيوكاسل، وتوتنهام “الوصيف” مع تشيلسي “البطل” في قمة المرحلة، التي تختتم الإثنين بلقاء مانشستر سيتي مع إيفرتون.