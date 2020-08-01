أرسنال يحقق لقب كأس إنجلترا للمرة الـ14 على حساب تشيلسي

في نهائى البطولة، خلال المباراة التى أقيمت على ملعب ويمبلى

توّج نادى أرسنال بلقب كأس الرابطة الإنجليزية للمرة الـ14 فى تاريخه، بعد تحقيقه فوزا مثيرا على حساب نظيره تشيلسي، في نهائى البطولة، خلال المباراة التى أقيمت على ملعب ويمبلى.

ورغم أن تشيلسي بادر بالتهديف خلال أحداث الشوط الأول عن طريق كريستيان بولسيتش، إلا أن أوباميانج استطاع قيادة أرسنال لتحقيق «ريمونتادا» بتسجيله ثنائية الأول عن طريق ركلة جزاء فى أحداث الشوط الأول، والهدف الثانى بفضل مهارة فردية رائعة راوغ بها كورت زوما مدافع «البلوز» خلال الشوط الثانى.

المباراة شهدت إشهارا لبطاقة حمراء واحدة، كانت مع الدقيقة 73 من زمن أحداث الشوط الثانى، بعد حصول اللاعب الكرواتي ماثيو كوفاسيتش على بطاقة صفراء ثانية ليستكمل تشيلسي المباراة بعشرة لاعبين وهو متأخر بثنائية مقابل هدف.

وبهذا الفوز، يحقق أرسنال أول ألقابه هذا الموسم، بعد فشل التتويج بالدوري، ويضمن أيضًا التأهل مباشرًة إلى بطولة الدوري الأوروبي.

وبثنائية اليوم، يصبح الجابوني أوباميانج هو أول لاعب في تاريخ أرسنال يسجل هدفين في مباراتين على ملعب ويمبلي.