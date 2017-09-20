أرسنال يتأهل للدور 16 في كأس الرابطة بمشاركة النني

وكالات:أسهم النجم المصرى الدولى محمد الننى فى تأهل فريقه أرسنال لدور الـ 16 من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد الفوز على دونكاستر روفرز بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب "الإمارات" فى الدور الثالث من البطولة. جاء هدف الفوز الوحيد لأرسنال عن طريق النجم الإنج

وكالات:



أسهم النجم المصرى الدولى محمد الننى فى تأهل فريقه أرسنال لدور الـ 16 من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد الفوز على دونكاستر روفرز بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب “الإمارات” فى الدور الثالث من البطولة.



جاء هدف الفوز الوحيد لأرسنال عن طريق النجم الإنجليزى ثيو والكوت فى الدقيقة 25، بعد لعبة بدأت من عند محمد الننى، الذى مرر لأليكسيس سانشيز، ليمررها كرة طولية متقنة استقبلها والكوت وسجل منها هدف التأهل لثمن نهائى البطولة.