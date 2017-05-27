أرسنال القياسي ينقذ موسمه بالفوز على تشيلسي والتتويج بكأس الاتحاد

علي المصري أنقذ أرسنال موسمه من الخروج خالي الوفاض دون بطولات، بعدما تغلَّب على تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي، بهدفين مقابل هدف، ليتوَّج بكأس الاتحاد الإنجليزي في نسخته رقم 136، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب "ويمبلي". تقدَّم ألكسيس سانشيز بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة من انطلاقة ا

علي المصري

أنقذ أرسنال موسمه من الخروج خالي الوفاض دون بطولات، بعدما تغلَّب على تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي، بهدفين مقابل هدف، ليتوَّج بكأس الاتحاد الإنجليزي في نسخته رقم 136، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب “ويمبلي”.





تقدَّم ألكسيس سانشيز بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة من انطلاقة المباراة، في لقطةٍ شهدت جدلًا تحكيميًّا كبيرًا، قبل أن يتعادل دييجو كوستا في الدقيقة 76، وخطف أرون رامسي هدف الفوز بالكأس في الدقيقة 79 من عُمر اللقاء.

وفشِل تشليسي في تحقيق الثنائية المحلية، بعد تتويجه بالبريمييرليج، في حين أنقذ أرسنال موسمه من الفشل، بالتتويج بالكأس الثالث عشر في تاريخه “رقمًا قياسيًّا”، بعد أن عرف موسمًا متخبطًا أنهاه في المركز الخامس بالدوري، ليفشل في التواجد في دوري أبطال أوروبا، وذلك للمرة الأولى منذ 20 عامًا.