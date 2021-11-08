«أرسكو»: نعتزم الإنتهاء من توريد 45 معدة «قلاب» لصالح «السكرى» فى فبراير المقبل

كشف المهندس مجدى محمد إسماعيل رئيس قطاع التصنيع بشركة أرسكو المصرية أن شركته إنتهت من توريد 15 معدة «قلاب» للشاحنات العملاقة «DUMBER»، لصالح شركة السكرى لمناجم الذهب فى مصر.

جدير بالذكر أن شركة السكرى لمناجم الذهب وقعت مؤخرا اتفاقا جديدا لدعم وتطوير صناعة المعدات التعدينية الثقيلة فى مصر.

وبمقتضى الإتفاق تم ولأول مرة تصنيع القلابات للشاحنات العملاقة محليا «DUMBER» بدلا من إستيرادها من الخارج، بالتعاون مع شركة أرسكو المصرية.

رئيس قطاع التصنيع لـ«المال»: إنتهينا من توريد 15.. ومفاوضات لتعاقدات جديدة خارج مصر

وقال رئيس قطاع التصنيع بشركة أرسكو فى تصريحات خاصة لجريدة «المال» إنه من المرتقب أن يتم الإنتهاء من توريد 30 «قلاب» آخر، بداية من الشهر الجارى وحتى فبراير القادم، ليرتفع إجمالى المعدات الموردة الى 45 قلابا، تمثل الكميات المحددة بالتعاقد مع «السكرى».

وأضاف أن تلك القلابات تحقق وفورات تقارب 1.5 مليون دولار سنويا فيما يخص كميات الوقود المستخدم مقارنة بالموديلات الأقدم.

وبحسب الإتفاق يتم تصنيع تلك القلابات من خلال الشركة المصرية «Arasco» بأيدى مصرية لتكون أول سابقة من نوعها فى مجال صناعة المعدات الثقيلة المتحركة فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

ويتم تنفيذ ذلك المشروع بالتعاون مع شركة VR steel من جنوب أفريقيا صاحبة التصميم الهندسى للمعدة الثقيلة المتحركة وشركة real mining من الولايات المتحدة، وهى تمثل الشركة الأم والمتعاقد الرئيسى مع «السكرى» لتوريد القلابات التى سيتم تصنيعها بالكامل من خلال الشركة المصرية “ARASCO” للصناعات المعدنية.

وعلى صعيد متصل قال مجدى ان تلك القلابات حديثة الصنع متواجدة حاليا فى مصر بموقع منجم السكرى فقط، ولكن من المتوقع مع الإنتعاش المرتقب فى حجم الإستثمارات التعدينية للتنقيب عن الذهب خلال الفترة المقبلة، ان يتم التوسع فى التعاقد على تلك النوعية من “القلابات”.

وفازت بمزايدة التنقيب عن الذهب، التى تم طرحها العام الماضى 11 شركة عالمية، هى شركات سنتامين الاسترالية – والشركات الكندية باريك جولد وبى تو جولد ولوتس جولد وريد سى، وشركتين إنجليزيتين –AKH gold ومناجم النوبة – SRK و4 شركات مصرية تضم MDEAF – والعبادى – وشمال أفريقيا للتعدين والصناعة – وإبداع فور جولد، بحد أدنى للاستثمارات مراحل البحث الاولى.60 مليون دولار.

وقال مجدى إن قلاب شاحنة النقل الثقيل «Dumper» يتميز بمواصفات مستحدثة عن الطراز الحالى المستخدم، حيث إن الموديل الجديد «محلى الصنع» يتسم بأنه أخف وزنا بنسبة %10 وأكثر حمولة بواقع %5 مقارنة بالنموذج الحالى،كما أنه يمتاز بسهولة الصيانة.

ومن جانب آخر كشف مجدى عن أنه جارى التفاوض حاليا مع بعض شركات التعدين خارج مصر، بهدف التوسع وتوقيع تعاقدات جديدة لتوريد القلاب الجديد.

وتوقع ارتفاع معدلات الإقبال على اللجوء لتصنيع المعدات التعدينية محليا، بدلا من استيرادها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن التصنيع المحلى يوفر %50 تقريبا من تكلفة استيراد تلك المعدات.

وقال إن جودة المعدات التعدينية الثقيلة التى يتم تصنيعها محليا أكبر من مثيلاتها الأجنبية، وسيخدم التوسع فيها الفترة المقبلة قطاع التعدين المصرى على صعيد تشغيل العمالة وتوفير فاتورة الاستيراد وتخفيض التكاليف والوقت والجهد.