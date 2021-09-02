«أرسكو» تنهى أعمالها بأحدث مشاريع التكرير فى «عمان» بطاقة 230 ألف برميل يوميا

نفذته عبر التعاقد مع «تيكناس روينداس» الأسبانية بقيمة 3 إلى 4 ملايين دولار

إنتهت الشركة المصرية للصناعات المعدنية «أرسكو» من تنفيذ أعمالها فى أحدث مشروعات التكرير بسلطنة عمان بطاقة 230 الف برميل بترول يوميا.

كشف فادى سليم عضو مجلس إدارة «أرسكو» فى تصريحات خاصة لجريدة «المال» أن شركته نفذت أعمالها فى المشروع عبر التعاقد المباشر الذى وقعته مع شركة «تيكناس روينداس» الأسبانية، بقيمة تتراوح بين 3 إلى 4 ملايين دولار.

ولفت الى أن معمل التكرير الجديد الُمنفذ فى منطقة «دقم» بسلطنة عمان مقام على مساحة تتجاوز 4000 فدان، وتضمن عمل «أرسكو» توريد 3 غلايات عملاقة بكافة ملحقاتها ومشتملاتها الى موقع المشروع.

وقال عضو مجلس إدارة «أرسكو» إن هذا التعاقد يعد الرابع الذى تم توقيعه مع الشركة الأسبانية، لتنفيذ مشروعات فى دول البحرين وعمان والكويت.

وأكد أن الشركة فى مساع مكثفة حاليا لإقتناص مزيدا من التعاقدات مع تلك الشركة خلال الفترة القادمة.

وعن «أرسكو» أوضح أن الشركة تتبع القطاع الخاص، وبدأت العمل فى السوق المحلية عام 1990، وتمتلك مصنعا فى حلوان مقام على مساحة 72 فدانا، يضم 10 ورش إنتاجية بطاقة 45 الف طن حديد متنوع سنويا.

وأوضح أن الشركة تقوم بعمل تحديثات دورية لأسطولها من المعدات والأوناش، موضحا أنها تمتلك حاليا نحو 37 ونش رفع بطاقة تتراوح بين 20 الى 650 طنا.

ويتنوع إنتاج الشركة بين كافة المعدات والالات الصناعية الخفيفة والثقيلة، مثل الغلايات المستخدمة فى محطات الكهرباء ،ومعدات معامل التكرير ،والطواحين ،ومعدات مصانع الأسمدة والأسمنت والزجاج والكبارى.

وتشارك الشركة فى العديد من المشروعات القومية التى تنفذها الحكومة، ومن أبرز مشروعاتها فى هذ الشأن، كوبرى روض الفرج، ومحطات التحلية بمدينة الجلالة، والمناطق الصناعية والاستثمارية التى تنفذها الدولة وغيرها من المشروعات القومية، وفقا لعضو مجلس إدارة الشركة.

وتنفذ الشركة أعمالها إما كمقاول عام أو بتوريد المعدات والآلات المستخدمة فى تنفيذ المشروع.

وأوضح عضو مجلس الإدارة أن «أرسكو» تقوم بتوقيع تعاقدات مباشرة لتوريد إنتاجها من المعدات الى شركات عالمية كبرى تنفذ مشروعات بمختلف دول العالم فى كافة القطاعات الصناعية.

ولفت الى أن الشركة لها سابقة أعمال فى اغلب دول العالم ،وأبرزها أسبانيا وإيطاليا وألمانيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية والدول العربية والأفريقية.

وأشار الى ان الشركة تعمل بمجالات التركيب والتصميم الهندسى بجانب التصنيع، مضيفا أن عدد العمالة فى الشركة يبلغ 2000 عامل، وتستعين بخبرات وشركات مصرية فيما يخص الأعمال المدنية.

جدير بالذكر ان شركة أرسكو المصرية قامت مؤخرا بتوقيع اتفاق مع شركة السكرى لمناجم الذهب لدعم وتطوير صناعة المعدات التعدينية الثقيلة فى مصر.

وبمقتضى الاتفاق سيتم لأول مرة تصنيع القلابات للشاحنات العملاقة محليا «DUMBER» بدلا من استيرادها من الخارج، من خلال الشركة المصرية للصناعات المعدنية أرسكو.