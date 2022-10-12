أرز الضحي تكشف حقيقة توقف عرض منتجاتها فى المحال والأسواق

أعلنت شركة الضحي والتى تنتج أرز الضحي المعبأ في مصر، أنها لم تتوقف عن طرح المنتج في السوق المصرية خلال الفترة القريبة الماضية.

وقالت الشركة في بيان: بخصوص امتناع أو توقف الشركة عن توريد أرز الضحي للمحال التجارية، بسبب اعتراضنا أو رفضنا للقرارات الأخيرة الصادرة من الحكومة، وأهمها قرار التسعيرة الجبرية، كل ذلك أخبار مغلوطة.

بيان شركة الضحي

وتابعت: نعمل بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة والجهات الحكومية المعنية وندعم جميع قرارات وزارة التموين التي من شأنها تنظيم حركة تداول وبيع الارز داخل السوق المصرية، حيث إننا كنا من أوائل الشركات الممتثلة لقرار الوزارة بشأن التسعير الجبري للأرز وتم تطبيقه بالفعل، وجار العمل حاليًا مع جميع الجهات المعنية وأجهزة الدولة على توفير منتج أرز الضحى بمعايير الجودة المعهودة وبالسعر المحدد في أسرع وقت.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بشأن تحديد سعر كيلو الأرز الأبيض، حيث جاء في القرار أن كيلو الأرز الأبيض المعبأ لا يزيد على 15 جنيهًا، وكيلو الأرز الأبيض غير المعبأ السائب لا يزيد على 12 جنيهًا.

وشددت الجريدة الرسمية، على أن تلتزم جميع المتاجر والمحال وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض المشار إليها في الفقرة السابقة في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين.