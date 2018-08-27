أردوغان يُشيد قصرا يضم 1000 غرفة رغم انهيار الليرة التركية

متابعات: أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه يعتزم تشييد قصر رئاسي جديد ستحتضنه بلدة أخلاط التاريخية شرق البلاد على سواحل بحيرة فان. وقال أردوغان، في كلمة ألقاها على هامش احتفالات الذكرى السنوية الـ947 لمعركة «ملاذكرد»، الأحد، إنه سيطلق العمل…

متابعات:





أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه يعتزم تشييد قصر رئاسي جديد ستحتضنه بلدة أخلاط التاريخية شرق البلاد على سواحل بحيرة فان.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها على هامش احتفالات الذكرى السنوية الـ947 لمعركة «ملاذكرد»، الأحد، إنه سيطلق العمل على إقامة قصر رئاسي جديد على مساحة 5 أفدنة منها 1071 مترا مربعا مساحة مغطاة في بلدة أخلاط، بناء على الاقتراح الذي قدمه رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، حسبما نقلت جريدة «زمان» المحلية.

وذكرت وكالة «روسيا اليوم» أن هذه المحطة المثيرة تأتي رغم استمرار الانتقادات الموجهة إلى أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية على خلفية بناء قصر رئاسي جديد بلغت تكلفته مليارات الدولارات ويتكون من أكثر من ألف غرفة على مساحة شاسعة في قلب العاصمة أنقرة.

وأشارت جريدة «زمان» إلى أن أردوغان يعتزم بناء قصره الجديد بأخلاط في الوقت الذي تمر فيه تركيا بأزمة اقتصادية حادة أثارها التراجع الحاد لقيمة العملة المحلية، الليرة التركية.