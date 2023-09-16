أردوغان يهدد بنبذ فكرة الانضمام للاتحاد الأوروبي بعد تقرير ينتقد تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده يمكن أن تنبذ فكرة الانضمام للاتحاد الأوروبي في أعقاب تقرير نشره التكتل الأسبوع الماضي انتقد فيه أنقرة بسبب أوجه قصور في مجال الديمقراطية لديها تشمل قوانين الرقابة وسط مساعي الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي للانضمام إلى الاتحاد.

أضاف للصحفيين في إسطنبول قبل التوجه إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: “بينما يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات للابتعاد عن تركيا خلال هذه المرحلة؛ سنجري تقييمنا في ضوء هذه التطورات، وبعد هذا التقييم؛ قد نبتعد عن الاتحاد الأوروبي إذا لزم الأمر”.

الانضمام للاتحاد الأوروبي

البرلمان الأوروبي ينتقد أنقرةجاء في تقرير للبرلمان الأوروبي لعام 2022 أُقر هذا الشهر أن عملية الانضمام لا يمكن استئنافها في ظل الظروف الحالية.

أشار التقرير إلى مخاوف بشأن قوانين الرقابة، وقمع الأصوات المنتقدة، وعدم استقلال السلطة القضائية، وتدهور حقوق المرأة، وغيرها من القضايا.

دعا البرلمان الاتحاد الأوروبي إلى استكشاف إطار مواز وواقعي للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وزارة الخارجية التركية سارعت بانتقاد التقرير قائلة: “التقرير المليء بالاتهامات والأحكام المسبقة غير العادلة المستندة إلى معلومات مضللة من الدوائر المناهضة لتركيا؛ هو انعكاس لنهج البرلمان الأوروبي المعتاد الذي يفتقد للعمق والرؤية، سواء في علاقاته مع بلادنا ومستقبل الاتحاد الأوروبي”.

يبدأ الاتحاد الأوروبي وتركيا مفاوضات الانضمام في 2005. وعلى الرغم من تعثر العملية؛ فإن تركيا ما تزال شريكاً اقتصادياً ودفاعياً رئيسياً للتكتل.

كان وزير المالية التركي محمد شيمشك قال في يوليو إن بلاده تتطلع إلى الاتحاد الأوروبي كمصدر إلهام للتغيير، في محاولة لإحياء المحادثات المعلقة، مضيفاً أن “هذا هو البديل الأفضل المتاح”.