أردوغان يقول إن تركيا ستظل تهدف إلى تأمين مطار كابول

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ستظل تسعى للمحافظة على الأمن في مطار كابول الذي سيطر عليه مقاتلو طالبان.

الهدف هو تأمين مطار كابول

تجري تركيا التي تنشر مئات الجنود في أفغانستان مباحثات مع الولايات المتحدة بخصوص مقترح بالإبقاء على قواتها داخل البلاد بغرض حماية وإدارة المطار بعد انسحاب قوات الناتو الأخرى.

وأخبرت مصادر تركية وكالة رويترز الأٍسبوع الجاري أن تلك الخطط باتت غير قابلة للتطبيق بسبب الفوضى في مطار كابول، لكن تركيا ستواصل عرض المساعدة الأمنية والتقنية على طالبان.

وقال أردوغان في حوار تليفزيوني:” مع سيطرة طالبان على البلاد، ظهرت صورة جديدة أمامنا. نحن نضع خططنا استنادا إلى هذه الوقائع الجديدة التي تشكلت على الأرض وسنواصل محادثاتنا.”

وأضاف أردوغان أن تركيا واصلت إجراء اتصالات بجميع الأطراف في العملية ورحبت بما وصفه بأنه البيانات المعتدلة التي صدرت عن طالبان منذ سيطرتها على كابول.

وتابع:” نحن منفتحون على أية تعاون واضعين نصب أعيننا العمل على راحة الشعب الأفغاني ورفاهية المواطنين المنحدرين من أصول تركيا وحماية مصالح بلدنا.”

وكرر أردوغان عرضه باستضافة محادثات مع قادة طالبان.