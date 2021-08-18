سيـــاســة

أردوغان يقول إن تركيا ستظل تهدف إلى تأمين مطار كابول

تركيا ستواصل عرض المساعدة الأمنية والتقنية على طالبان
أيمن عزام 12:45 ص, الخميس, 19 أغسطس 21 12:45 ص, الخميس, 19 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ستظل تسعى للمحافظة على الأمن في مطار كابول الذي سيطر عليه مقاتلو طالبان.

الهدف هو تأمين مطار كابول

تجري  تركيا  التي تنشر مئات الجنود في أفغانستان مباحثات مع الولايات المتحدة بخصوص مقترح بالإبقاء على قواتها داخل البلاد بغرض حماية وإدارة المطار بعد انسحاب قوات الناتو الأخرى.

اقرأ أيضا  مكاسب طالبان تثير قلق المستثمرين في البلدان المجاورة لأفغانستان

وأخبرت مصادر تركية وكالة رويترز الأٍسبوع الجاري أن تلك الخطط باتت غير قابلة للتطبيق بسبب الفوضى في مطار كابول، لكن تركيا ستواصل عرض المساعدة الأمنية والتقنية على طالبان.

وقال أردوغان في حوار تليفزيوني:” مع سيطرة طالبان على البلاد، ظهرت صورة جديدة أمامنا. نحن نضع خططنا استنادا إلى هذه الوقائع الجديدة التي تشكلت على الأرض وسنواصل محادثاتنا.”

اقرأ أيضا  مسئول في طالبان : أفغانستان ربما تدار من مجلس حاكم جديد

وأضاف أردوغان أن تركيا واصلت إجراء اتصالات بجميع الأطراف في العملية ورحبت بما وصفه بأنه البيانات المعتدلة التي صدرت عن طالبان منذ سيطرتها على كابول.     

وتابع:” نحن منفتحون على أية تعاون واضعين نصب أعيننا العمل على راحة الشعب الأفغاني ورفاهية المواطنين المنحدرين من أصول تركيا وحماية مصالح بلدنا.”

وكرر أردوغان عرضه باستضافة محادثات مع قادة طالبان.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

الرئيس التونسي يعين مديرا جديدا للأمن الوطني

أيمن عزام 11:46 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21

أموال مستردة بقيمة 4.7 مليار دولار تثير خلافا سياسيا في نيجيريا

أيمن عزام 11:46 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21

الإمارات تستقبل الرئيس الأفغاني الفار من أفغانستان

أيمن عزام 9:59 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21

لجنة الزراعة بـ«الشيوخ» : الاكتفاء الذاتي تحقق بنسبة تخطت 100% في العديد من السلع الغذائية

ياسمين فواز 9:06 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21

مسئول في طالبان : أفغانستان ربما تدار من مجلس حاكم جديد

أيمن عزام 8:48 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21

برلماني : الدولة وضعت رؤية شاملة ومتكاملة للنهوض بمنظومة التعليم العالي

ياسمين فواز 8:35 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21