أردوغان يعلن تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية لمدة شهرين

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود لشهرين إضافيين، وذلك قبل يوم من انسحاب روسيا المحتمل من الاتفاق بسبب عراقيل قالت إنها تقف في طريق صادراتها من الحبوب والأسمدة.

اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

وقال أردوغان قبل يوم من انتهاء الاتفاق “بجهود بلدنا، وبدعم من أصدقائنا الروس ومساهمة أصدقائنا الأوكرانيين، تقرر تمديد اتفاق حبوب البحر الأسود، لمدة شهرين إضافيين”.

وتأتي تصريحات أردوغان التي وردت في كلمة أمام مسؤولين في حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه بعد أن غادرت آخر سفينة من ميناء أوكراني بموجب الاتفاق.

ويسمح الاتفاق بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود وكان من المقرر أن ينتهي غدا الخميس.

من جانبها أكدت روسيا تمديد الاتفاق لشهرين. وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن الاتفاق جرى تمديده لمساعدة البلدان ذات الاحتياج لكنها أضافت أن تقييم روسيا العام للموقف بخصوص الاتفاق “لم يتغير”.