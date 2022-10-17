أردوغان يعتزم حماية الأتراك من تكاليف الطاقة العالمية في موازنة 2023

أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيادة كبيرة لدعم الطاقة في مشروع موازنة عام 2023، مما يدل على عزمه حماية المواطنين من ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية، أملا في تعزيز مكانته في انتخابات العام المقبل.

تدعم الحكومة التركية 80% من أسعار الغاز الطبيعي و50% من الكهرباء التي تستخدمها الأسر، و”يبلغ عبء دعم أسعار الطاقة على موازنة الدولة لعام 2023 ما قيمته 600 مليار ليرة (32 مليار دولار)”، وفقاً لما أعلنه نائب الرئيس فؤاد أوكتاي اليوم الإثنين.

حماية الأتراك من تكاليف الطاقة العالمية

تفصل تركيا عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نحو ثمانية أشهر، لذلك يعتزم “أردوغان” حماية المواطنين من ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية، حيث يعاني الأتراك بالفعل من أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، وجموح التضخم الذي قوّض الدعم للزعيم صاحب أطول فترة حكم في البلاد، والذي يسعى إلى تمديد حكمه المستمر منذ 20 عاماً.

كان “أردوغان” قدّر في وقت سابق أن دعم الطاقة سيكلّف الحكومة التركية نحو 300 مليار ليرة هذا العام، وأنه سيتضاعف تقريباً في 2023، وهو ما يقترب من مخصصات دعم قطاع التعليم البالغة 650 مليار ليرة.

ينصّ مشروع الموازنة أيضا على زيادة الإنفاق على “أمن إمدادات الطاقة وكفاءتها وسوق الطاقة” بنسبة 155% في العام المقبل، وزيادة الإنفاق على الدفاع والأمن بنسبة 159%.

ومن المتوقع أن ترتفع مخصصات المساعدة الاجتماعية بنسبة 73% لمواصلة الجهود التي تهدف إلى تخطي محنة الفقراء.