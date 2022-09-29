أردوغان يدعو «المركزي التركي» إلى خفض سعر الفائدة إلى ما دون 10%

دعا الرئيس رجب طيب أردوغان البنك المركزي التركي إلى مواصلة خفض سعر الفائدة الرئيسي ليصل إلى أقل من 10% بحلول نهاية العام الحالي، متحدياً المستثمرين والاقتصاديين الذين يقولون إن زيادة أسعار الفائدة ضرورية لترويض التضخم الذي تجاوز 80%

قال أردوغان في مقابلة مع قناة “سي.إن.إن ترك”، في وقت متأخر من يوم الأربعاء: “تم تخفيض سعر الفائدة إلى 12%، ومن الآن فصاعداً لن يكون هناك ارتفاع بل سينخفض ​​أكثر، وسيؤدي ذلك أيضاً إلى تقليص التضخم”.

خفض سعر الفائدة في تركيا

وخفض البنك المركزي التركي على نحو غير متوقع سعر الفائدة 100 نقطة أساس مرتين في الشهرين الماضيين، لينزل بها إلى 12% رغم تجاوز معدل التضخم 80% في أغسطس الماضي.

أشار الرئيس التركي خلال المقابلة إلى أنه يأمل في أن تقدم السلطة النقدية مزيداً من التخفيضات على سعر الفائدة في أكتوبر وما بعده، حتى يصل المعدل إلى خانة الآحاد بحلول نهاية العام الجاري.

لطالما دافع أردوغان عن تكاليف الاقتراض المنخفضة، ودافع عن نظرية غير تقليدية مفادها أن خفض أسعار الفائدة يؤدي إلى انخفاض التضخم، وهو عكس السياسة التقليدية.

أقال الرئيس التركي ثلاثة محافظين للبنك المركزي في السنوات الأربع الماضية بسبب خلافات حول المستوى المناسب لأسعار الفائدة.