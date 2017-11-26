أردوغان يتعهد بالتنحي لو حدث هذا الموقف

متابعات أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه سيتنحى من منصبه في حال تم إثبات الاتهامات التي وجهها له زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، بأنه يحتفظ بملايين الدولارات في حسابات مصرفية خارج البلاد، وفق ما نقله موقع سكاي نيوز عربيةوكان كمال كيليتشدار أوغلو قد اتهم أردوغان وأفراد من عائلته ومق

متابعات

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه سيتنحى من منصبه في حال تم إثبات الاتهامات التي وجهها له زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، بأنه يحتفظ بملايين الدولارات في حسابات مصرفية خارج البلاد، وفق ما نقله موقع سكاي نيوز عربية

وكان كمال كيليتشدار أوغلو قد اتهم أردوغان وأفراد من عائلته ومقربين منه “بالاحتفاظ بملايين الدولارات خارج البلاد وضخها في شركات في مالطا”.

ورد أردوغان على تلك التصريحات بالقول: “لو كان لأردوغان قرشا واحدا خارج البلاد، فعليه أن يثبت ذلك. وإن نجح، فإنني لن أستمر في منصب الرئاسة لدقيقة واحدة”، وفق ما ذكر موقع صحيفة “حريت” التركية.

وأضاف: “أدعو هذا الشخص، الذي لن أفكر حتى في نطق اسمه: هل هناك أية مستندات تثبت صحة ادعائك؟، في حال كانت موجودة فاجعلها علنية وسأتخذ أنا الإجراءات الضرورية”.

وتابع: “إن لم تكن بحوزتك، فاعترف بأنك قمت بالتشهير واعتذر”، مشيرا إلى أن المحامين الخاصين به فعلوا شكوى قانونية ضد كيليتشدار أوغلو، مطالبين بتعويض قدره 1,5 مليون ليرة تركية.

