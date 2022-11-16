أردوغان: نبذل جهودا لتمديد اتفاقية تصدير الحبوب

يرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اتفاقية تصدير الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة بين روسيا وأوكرانيا سيتم تمديدها بعد موعد انتهاء سريانها المقرر في الـ 19 من نوفمبر الجاري.

وأكد أردوغان في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عقده في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في بالي الإندونيسية أن أنقرة لا تدخر وسعا من أجل تمديد الاتفاقية لمدة عام.

وأضاف أردوغان أن المحادثات بشأن تمديد الاتفاقية مستمرة، مضيفا أنها مهمة للعالم.

جدير بالذكر أن أردوغان هو أحد مهندسي الاتفاق الموقع بين روسيا وأوكرانيا برعاية الأمم المتحدة والذي سمح بتصدير نحو 11 مليون طن من الحبوب، لكن تنتهي مدته الجمعة.