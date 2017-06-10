أردوغان: حل الخلاف بين قطر والدول العربية قبل نهاية رمضان

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن تركيا ستواصل الجهود الرامية لحل الخلاف في الوقت الذي تواجه فيه قطر عزلة من عدد من الدول العربية التي اتهمتها بدعم الإرهاب.

وقال تشاووش أوغلو إن القاعدة العسكرية التركية في قطر هدفها أمن منطقة الخليج لا أمن دولة بعينها، وفي الوقت الذي بدأت فيه عدة دول قطع علاقاتها مع قطر تعهد أردوغان بدعمها رافضا اتهامها بدعم الإرهاب.

وذكرت وكالة رويترز أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر منذ يوم الإثنين الماضى، متهمين إياها بدعم متشددين إسلاميين وإيران ولكن قطر وصفت الاتهامات بأنها لا أساس لها.