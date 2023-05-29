أردوغان: التضخم سينخفض مثلما تراجعت أسعارالفائدة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب النصر الذي ألقاه بعد فوزه في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة إن التضخم هو القضية الأكثر إلحاحا للبلاد، مضيفا أنه سيتراجع في أعقاب خفض سعر الفائدة إلى 8.5 % من 19 % قبل عامين، بحسب وكالة رويترز.

وقال أردوغان لأنصاره في قصره بأنقرة “نشيد اقتصادا يركز على الاستثمار والتوظيف مع فريق إدارة مالية يتمتع بسمعة دولية”.

ومدد أردوغان حكمه الممتد منذ 20 عاما في انتخابات أمس الأحد بعد الفوز بفترة رئاسة جديدة يواصل فيها سياساته التي تسببت في انقسام تركيا وعززت مكانتها كقوة عسكرية إقليمية.

وتراجعت الليرة التركية إلى 20.05 مقابل الدولار مع إعلان أردوغان فوزه. وهذا الرقم قريب جدا من أدنى مستوى قياسي بلغ 20.06 والذي سجلته الليرة أمام العملة الأمريكية يوم الجمعة. وتراجعت الليرة بأكثر من 6% منذ بداية العام.

كان يُنظر إلى الانتخابات على أنها واحدة من أهم الانتخابات في البلاد، إذ كانت المعارضة تعتقد بأن لديها فرصة قوية للإطاحة بأردوغان بعد أن تضررت شعبيته جراء أزمة تكاليف المعيشة.

ويمثل فوز أردوغان بخمس سنوات أخرى في الحكم ضربة قوية لخصومه الأتراك الذين يتهمونه بتقويض ديمقراطيتهم بشكل مطرد مع اكتسابه المزيد من السلطة، وهي تهمة ينفيها.