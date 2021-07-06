أردوغان: البنك المركزي مصمم على حل مشكلة التضخم المرتفع فى تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يتوقع أن اقتصاد بلاده حقق نموا يزيد على 20% خلال الربع الثاني من العام الحالى، وأن النمو السنوي سيكون أعلى من المستوى المستهدف البالغ 5.8%، بحسب وكالة رويترز.

وقال أردوغان إن البنك المركزي التركى مصمم على حل مشكلة ارتفاع التضخم في البلاد وذلك فى تصريحات له بعد اجتماع لمجلس الوزراء.

جولدمان ساكس يقلص توقعاته لتخفيضات أسعار الفائدة

من ناحية أخرى، قلص بنك جولدمان ساكس توقعاته لتخفيضات أسعار الفائدة التي سيجريها البنك المركزي التركي حتى نهاية العام. ورفع جولدمان ساكس تقديراته للتضخم في أعقاب قراءة أعلى من المتوقع لشهر يونيو.

ويتوقع بنك الاستثمار الأمريكي الآن، أن ضغوط التضخم التركى ستقيد حركة صانعي السياسة النقدية في تخفيضات أسعار الفائدة.

وتوقع جولدمان ساكس، أن يجري البنك المركزي التركى ثلاثة تخفيضات للفائدة كل منها بمقدار 50 نقطة أساس في 2021.

وذلك بدلا من توقعاته السابقة لثلاثة تخفيضات كل منها 100 نقطة أساس.

وتوقع خبراء اقتصاديون بالبنك، أن الخفض الأول للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس سيكون في أكتوبر.

وتكهن البنك أيضا بأن التضخم في تركيا هذا العام سيبلغ 14.7% ارتفاعا من 13.4% في تقديراته السابقة.

جولدمان ساكس يرفع توقعاته لمؤشر أسعار المستهلكين في نهاية العام القادم إلى 11.5%

بينما رفع توقعاته لمؤشر أسعار المستهلكين في نهاية العام القادم إلى 11.5% من 10.5%.

التضخم يقفز إلى أعلى مستوى خلال عامين عند 17.53% في تركيا

وقفز التضخم السنوي التركي إلى أعلى مستوى في عامين عند 17.53% في يونيو، متجاوزا التوقعات البالغة 17% ومواصلا الارتفاع الطويل بعد انخفاضه لفترة وجيزة، مما قد يؤخر أي خفض لأسعار الفائدة هذا العام.

وكانت قراءة أسعار المستهلكين على أساس شهري أعلى أيضا من المتوقع، بارتفاع 1.94%، بحسب معهد الإحصاء التركي، مقارنة مع توقعات في استطلاع رأي أجرته رويترز بلغت 1.50%.

ويقول محللون إن ارتفاع معدل التضخم يخفف من مخاوف المستثمرين بشأن خفض سعر الفائدة على المدى القريب.

كان التضخم قد انخفض بشكل غير متوقع في مايو إلى 16.59% عندما تأخر ارتفاع الأسعار بسبب إجراءات إغلاق مرتبطة بكوفيد-19.

وبخلاف ذلك، كان اتجاهه صعوديا منذ سبتمبر على الرغم من بدء دورة للتشديد النقدي في ذلك الشهر.