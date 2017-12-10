أردوغان: أمريكا لن تنفذ قراراها بشأن القدس بسهولة

رويترز قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، إن القرارات التي ستتخذ في الاجتماع المقبل لمنظمة التعاون الإسلامي ستظهر أن تطبيق قرار اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل لن يكون سهلا. وأعلن متحدث باسم إردوغان يوم الأربعاء أن منظمة التعاون الإسلامي ستعقد اجتماعا عاجلا في تركيا يوم



رويترز



قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، إن القرارات التي ستتخذ في الاجتماع المقبل لمنظمة التعاون الإسلامي ستظهر أن تطبيق قرار اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل لن يكون سهلا.

وأعلن متحدث باسم إردوغان يوم الأربعاء أن منظمة التعاون الإسلامي ستعقد اجتماعا عاجلا في تركيا يوم 13 ديسمبر لتنسيق الرد على قرار الولايات المتحدة.

وتأسست منظمة التعاون الإسلامي عام 1969 وتضم 57 دولة تقطنها أغلبية مسلمة أو يعيش بها عدد كبير من المسلمين.

وقال أردوغان في اجتماع لحزب العدالة والتنمية بإقليم سيواس بوسط تركيا ”شرحنا لكل محاورينا أن قرار الولايات المتحدة لا يتسق مع القانون الدولي ولا الدبلوماسية أو الإنسانية“.

وكان أردوغان يشير إلى مكالمات هاتفية مع قادة بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والبابا فرنسيس.

وقال أردوغان ”بخارطة الطريق التي سنضعها خلال اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، سنظهر أن تنفيذ القرار لن يكون سهلا“. وأضاف أن تركيا تعتبر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس باطلا.

وفي بيان صدر بعد اجتماع طارئ في القاهرة يوم السبت وصفت جامعة الدول العربية الإعلان بأنه ”خرق خطير للقانون الدولي“ وقالت إنها ستسعى إلى قرار في مجلس الأمن الدولي يرفض التحرك الأمريكي.