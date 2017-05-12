أردني يطلق زوجته بسبب زواج تيم حسن ووفاء الكيلاني

سبوتنيككتبت زوجة تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنّها حزينة "للغاية" بعد زواج فارس أحلامها تيم من وفاء، التي خطفته منها، وانهالت على الأخيرة بالشتائم.وعندما علم زوجها الأردني بهذا الأمر ووجدها تبكي بسبب زواج الممثل السوري تيم حسن والإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، قرر تطليقها، بحسب

سبوتنيك

كتبت زوجة تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنّها حزينة “للغاية” بعد زواج فارس أحلامها تيم من وفاء، التي خطفته منها، وانهالت على الأخيرة بالشتائم.





وعندما علم زوجها الأردني بهذا الأمر ووجدها تبكي بسبب زواج الممثل السوري تيم حسن والإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، قرر تطليقها، بحسب موقع “الحريدة”.

وغضب الزوج من زوجته وواجهها بالموضوع، فأجابته بعد صمت أنها كانت تحلم بأن يصبح رومانسيًّا ولو مرّة مثل تيم حسن.

فتسبَّب ردُّ الزوجة في شعور الزوج بالإهانة، فاشتعل الخلاف، ليقوم الرجل بتطليق شريكته، ويطلب منها العودة إلى منزل ذويها.