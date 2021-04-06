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«أرداوا توسعته قبل رمضان».. ضبط متهمْين بهدم حائط مسجد بالشرقية بدون تصريح

أصيب اثنين ونقلوا للمستشفى.
أماني عوض 11:41 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21 11:41 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21

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كشفت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، ملابسات واقعة هدم حائط في إحدى دور العبادة بدون تصريح، وتحديد مرتكبي الواقعة وضبط اثنين منهم.

تعود الواقعة، لتلقي مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية، بلاغًا من شخص معين كعامل بإحدى الزوايا، اتهم فيه إن 3 أشخاص – جميعهم مقيمين بدائرة المركز- بفتح الزاوية المشار إليها دون علمه عقب غلقها، وهدم الحائط الفاصل بين مكان الوضوء ومكان المصلى بها بزعم توسيعها، مما تسبب في سقوط الجدار.

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وبالانتقال والفحص تبين أن الزاوية مبنية بالطوب الأحمر والخرسانة على طابقين، ومعين بها المُبلغ من قبل إحدى الجهات الحكومية.

واتضح اشتراك المذكورين مع آخر في عملية الهدم دون اتخاذ الإجراءات المتبعة من قبل الجهات المختصة، مما نتج عنه سقوط الجدار، وإصابة إثنين منهم بكسر وكدمات مختلفة بالجسم، ونقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

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وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط متهمين، وبسؤاله أحدهم أيد ما جاء بالفحص، مضيفًا أنه اشترك في عملية الهدم بغرض التوسعة قبل حلول شهر رمضان.

وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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