أرخص 5 سيارات في مصر خلال 2018

أحمد شوقي:أقدمت العديد من شركات السيارات على تحريك أسعارها مع مطلع 2018، وقد أدت الزيادات المتكررة في الأسعار خلال الفترة الماضية إلى تغيير هيكل الأسعار في السوق. فيما يلي رصد بأرخص 5 سيارات؛ علما بان الأسعار تمثل أهم العوامل الحاسمة في القرارات الشرائية لعملاء السوق المحلية.1-

أحمد شوقي:

أقدمت العديد من شركات السيارات على تحريك أسعارها مع مطلع 2018، وقد أدت الزيادات المتكررة في الأسعار خلال الفترة الماضية إلى تغيير هيكل الأسعار في السوق. فيما يلي رصد بأرخص 5 سيارات؛ علما بان الأسعار تمثل أهم العوامل الحاسمة في القرارات الشرائية لعملاء السوق المحلية.

1- سوزوكي ألتو:

تعد أرخص السيارات في السوق المحلية، ويقدر سعرها بـ 125 ألف جنيه، ويتوفر منها فئة واحدة (مانيوال).

2- لادا جرانتا

يبدأ سعرها بـ 142 ألف جنيه لموديل 2018 المجمع محليا، ويتراوح بين 145 و173 ألف جنيه للفئة المستوردة موديل 2017.

3- شنغان بيني ميني

يتوفر منها فئة واحدة (أوتوماتيك) ويقدر بسعرها بـ 140 ألف جنيه.

4- سينوفا A3

يبدأ سعرها بـ 152 ألف جنيه، ويصل للفئة الأعلى إلى 179 ألف جنيه، ويتوفر من السيارة 5 فئات.

5- شيفروليه لانوس

يقدر سعر السيارة بـ 158.4 ألف جنيه، ويتوافر منها حاليا فئة واحدة (مانيوال فول أوبشن).

ويلاحظ من واقع هذه البيانات خروج شيري إنفي من قائمة أرخص 5 سيارات في مصر؛ بسبب الارتفاعات المتكررة في أسعارها؛ إذ كان سعرها منتصف نوفمبر 2015 يقدر بـ 149 ألف جنيه لكنها وصلت حاليا لمستوى 160 ألف لتنضم شيفروليه لانوس للقائمة بدلًا عنها.