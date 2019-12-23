أرخصها بـ207 ألف جنيه.. أسعار الميكروباص خلال ديسمبر 2019

تراوحت أسعار الميكروباص بين 207 و800 ألف جنيه من مختلف العلامات التجارية

رصدت بوابة «المال» أسعار الميكروباص الأكثر مبيعًا من مختلف العلامات التجارية داخل السوق المحلية، وتتراوح بين 207 و800 ألف جنيه خلال ديسمبر الحالى.

أعلنت شركة بريليانس البافارية، وكيل العلامة التجارية جنبي، أسعار ميكروباص جنبي «H1» فئة البنزين بقيمة 235 ألف جنيه خلال الشهر الحالى. ميكروباص جنبي

أسعار الميكروباص كينج لونج

أبقت مجموعة الحبيب للتجارة، وكلاء كينج لونج وبايك، على أسعار ميكروباص كينج لونج فئة «البنزين» موديل 2020 عند مستوى 207 آلاف جنيه.

وبلغت أسعار ميكروباص كينج لونج فئة «بنزين- مكيف» نحو 225 ألف جنيه. ميكروباص كينج لونج

أسعار ميكروباص جولدن دراجون

أبقت المجموعة العربية المتحدة «القصراوى»، وكيل العلامة التجارية جولدن دراجون، على أسعار الميكروباص جولدن دراجون فئة «البنزين»، عند مستوى 225 ألف جنيه خلال ديسمبر.

وقدرت أسعار ميكروباص جولدن دراجون فئة «بنزين- مكيف»، بقيمة 241 ألف جنيه.

وحددت أسعار ميكروباص جولدن دراجون فئة «الديزل» بنحو 255 ألفًا، وسعرت فئة «ديزل مكيف» بقيمة 270 ألفًا. ميكروباص جولدن دراجون

أسعار ميكروباص تويوتا هايس

استقرت مجموعة تويوتا إيجيبت، وكيل العلامة التجارية تويوتا فى مصر، على أسعار الميكروباص هايس ذات الشكل الجديد الفئة الأولى عند مستوى 700 ألف جنيه خلال ديسمبر الحالى.

وجاءت أسعار ميكروباص تويوتا هايس الفئة الثانية بنحو 765 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثالثة بقيمة 800 ألف.

كما أبقت الشركة على أسعار ميكروباص تويوتا هايس ذات الشكل القديم فئة «السقف المنخفض»، عند مستوى 470 ألف جنيه.

وقدرت أسعار تويوتا هايس ذات الشكل القديم فئة السقف العالى بقيمة 675 ألف جنيه.

وحددت الفئة المزود ببعض الكماليات الإضافية ومنها «أحزمة أمان للمقاعد» بنحو 690 ألف جنيه. ميكروباص تويوتا هايس 2019

158 ألف جنيه سعر ميكروباص فيكتوري «V1»

أبقت مجموعة «IFG جروب» وكيل زوتى وفيكتورى على أسعار ميكروباص فيكتوري «V1» سعة (11 مقعدًا) عند مستوى 158 ألف جنيه خلال ديسمبر.

العلامات الصينية تستحوذ على 80% من مبيعات «الميكروباص»

استحوذت العلامات الصينية على النصيب الأكبر من مبيعات الميكروباص بنسبة 80%، مسجلة 6 آلاف و242 وحدة، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

كانت المبيعات الإجمالية لقطاع الميكروباص بلغت 7 آلاف و791 مركبة خلال تلك الفترة.

واقتنصت الماركات اليابانية المرتبة الثانية بقائمة الميكروباصات الأكثر مبيعًا، مستحوذة على حصة 16% بإجمالى 1269 مركبة.

وجاءت العلامات الامريكية فى المرتبة الثالثة بعد أن حصدت حصة 3.5% محققة بيع 280 ميكروباص خلال الفترة المذكورة.

وبحسب «أميك» تصدرت العلامة الصينية «كينج لونج» قمة مبيعات الماركات التجارية فى قطاع الميكروباص، مسجلة بيع 3 آلاف و708 وحدة.

وجاءت جولدن دراجون فى المرتبة الثانية بعد تمكنها من بيع 2446 مركبة، تبعتها «تويوتا» فى المركز الثالث محققة بيع 1269 مركبة.

وحصدت شيفروليه المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع الميكروباص باجمالى بيع 263

واحتلت فيكتوري الصينية المرتبة الخامسة.

وجاءت بعد أن استطاعت بيع 88 وحدة، تلتها «فورد» فى المركز السادس التى بلغت مبيعاتها نحو 17 مركبة.