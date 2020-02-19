أرثوميديكس:20 مليون جنيه لإنشاء مصنع للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بالقطامية

تعتزم شركة ارثوميديكس للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية تنفيذ توسعات استثمارية جديدة من خلال زيادة الطاقة الانتاجية لمصنع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية للشركة بالمنطقة الصناعية بالقطامية ، فى اطار حرص الشركة على تعزيز الصناعة الوطنية فى مجال الاطراف الصناعية وتحويل مصر الى مركز لتصدير الاطراف الصناعية للدول العربية والافريقية .

وقال الدكتور خالد الديب رئيس مجلس ادارة الشركة ،ردا علي سؤال للمال حول قيمة الاستثمارات الجديدة، خلال مؤتمر صحفى اليوم أن الاستثمارات الجديدة تصل الي ٥٠ مليون جنيه لانشاء مصنع جديد بنهاية العام الحالي ،لافتا الي أن ذلك حرصا على التوسع فى صناعة الاطراف الصناعية ، وجاء بناء على دراسات عديدة حول”نسب الاعاقه فى مصر والشرق الأوسط”والتى أكدت نتائجها ان نسبة الاعاقة فى العالم تصل الى 15% من السكان أى أكثر من مليار نسمه و80% من المعاقين من بلدان الدول النامية بما يصل الى حوالى 800 مليون نسمه وفقا لاحصائيات منظمة الصحة العالمية .

وعلى المستوى المحلى ،تصل نسبة المعاقين فى مصر الى 10% من السكان بما يصل الى 10 مليون نسمه ،واشارت الدراسات الى أن هناك 4 اشخاص من اقارب المريض بالاعاقة يتأثرون فى حياتهم بهذه الحالة ،وبذلك فان الاعاقة تحد من المشاركة الاجتماعية والاقتصادية لحوالى 42.8% من سكان مصر وفقا لاحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامه والاحصاء.

كما تصل حالات بتر الاعضاء فى مصر الى 300 الف حالة بسبب مرض السكر والقدم السكرى ، بالاضافة الى حالات البتر بسبب الحوادث والاورام السرطانية والامراض الوراثية وامراض الاوعية الدموية.

وأضاف الدكتور خالد الديب أن شركة ارثوميديكس تمتلك أكبر مصنع متخصص للأطراف الصناعيه والأجهزة التعويضية فى مصر ولها فروع بالعديد من المحافظات ،وتعمل على تقديم أعلى الخدمات الطبيه والصحيه لتحسين حياة المعاقين واستعادة قدراتهم على ممارسة الحياة بشكل طبيعى دون الاعتماد على المحيطين .

وحرصا من شركة ارثوميديكس على تطوير مجال خدمة المعاقين توصى الشركة بضرورة انشاء كلية متخصصة للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية مجهزة بأحدث الأجهزة والخبراء الفنيين ، وتشكيل لجنه عليا من وزارة التضامن والجهات السيادية ووزارة الصحة ووزارة الماليه وخبراء القطاع الخاص لوضع خطة لتطوير المجال التعليمى والصناعى للاطراف الصناعية ،كما تطالب بالغاء الضرائب والجمارك على الاطراف الصناعية لتخفيف الأعباء على المعاقين .

شركة ارثوميديكس هى شركة مصرية رائدة تأسست عام ١٩٩٠ ،متخصصة فى انتاج الاطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والتكميليه ،وتمتلك أول مصنع متخصص لانتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ،وتعمل على تطوير وتصنيع وتسويق الاجهزة التقويمية والأطراف الصناعية المستوردة من كبرى الشركات ،وتغطى منتجاتها ٨٠%من السوق المصرية كما تصدر منتجاتها لعدة اسواق خارجية تصل الى ٨ اسواق.

ووقعت الشركة عدة اتفاقيات فى السوق المحلية منها اتفاقية لتوزيع المنتجات مع شركة الجمهورية لتجارة الادويه والكيماويات والمستلزمات الطبيه لإتاحة منتجات شركة ارثوميديكس لشريحة أكبر من العملاء.