«أرثوميديكس» تدرس طرح 49% من أسهمها في البورصة قبل 2023

تخطط لاستثمار نحو 20 مليون جنيه في تدشين مصنع جديد بالمنطقة الصناعية بالقطامية

تعتزم شركة أرثوميديكس للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، طرح 49% من أسهمها في البورصة المصرية بحد أقصى خلال عام 2023.

وكشف خالد الديب رئيس مجلس إدارة الشركة خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن إجمالي مبيعات الشركة من الأطراف الصناعية والتعويضية في مصر سجل نحو ٥٠ مليون جنيه، مستهدفا ٣٠% نموا في حجم المبيعات بنهاية ٢٠٢٠.

وأضاف أن أرثوميديكس تخطط لاستثمار نحو 20 مليون جنيه في تدشين مصنع جديد بالمنطقة الصناعية بالقطامية.

وأشار الديب إلى أن أرثوميديكس تستهدف دخول أسواق الكاميرون ونيجيريا وجيبوتي والسودان وإثيوبيا، كما أنها تصدر 10% من إنتاجها وتخطط لزيادة هذه النسبة إلى 40% بنهاية 2020.

وتابع الديب، أن الشركة تستحوذ على 25% من سوق الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية فى مصر.

وتمتلك الشركة 6 فروع بالمحافظات بجانب التواجد فى 4 مستشفيات تضم مستشفى وادى النيل والمستشفى الجوى التخصصى ومستشفى الأوعية الدموية والقدم السكرى بالإسكندرية ومستشفى جراحة المنصورة .

ووقعت الشركة اتفاقا مع شركة الجمهورية لتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام للتواجد فى فروعها التى يبلغ عددها 21 فرعا.

وذكر الديب أن الشركة وقعت عقد وكالة حصرية مع شركة أوتو بوك الألمانية المنتجة للأطراف الصناعية لإتاحة منتجاتها وتكنولوجيا التصنيع في السوق المصرية.

يشار إلى أن أرثوميديكس شركة مصرية تأسست عام 1990 متخصصة في إنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية التكميلية، وتمتلك أول مصنع متخصص لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية على مساحة 1100 متر.