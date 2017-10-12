أرت بلاس بدبي تدعم معرضا للفنون التشكيلية بمصر

ولاء البري يدعم جاليري جاليري أرت بلاس بدبي فكرة الفنانة التشكيلية جيهان فوزي تسعى لتسليط الضوء علي المواهب الجديدة في مصر، من خلال معرضها الذي سوف يقام بتاريخ 21 أكتوبر الجاري بساقية الصاوي. وأعلنت فوزي أنه سوف يتم تقديم العديد من الجوائز القيمة للفنانين والمواهب الجديدة التي تع

ولاء البري



يدعم جاليري جاليري أرت بلاس بدبي فكرة الفنانة التشكيلية جيهان فوزي تسعى لتسليط الضوء علي المواهب الجديدة في مصر، من خلال معرضها الذي سوف يقام بتاريخ 21 أكتوبر الجاري بساقية الصاوي.

وأعلنت فوزي أنه سوف يتم تقديم العديد من الجوائز القيمة للفنانين والمواهب الجديدة التي تعرض أعمالهم لأول مرة في هذا الحدث الضخم.

وأوضحت أن رجل الأعمال ياسر الفرا صاحب جاليري أرت بلاس بدبي، سيقدم الجوائز ويشارك في المعرض بمصر.

والجوائز، وفق فوزي كالتالي: الجائزة الكبرى هي أختيار أفضل 4 أعمال من معرض جيهان فوزي للمتميزين وسيتم عرضها بأكبر معرض سنوي بدبي world Art Dubai تحت رعاية جاليري أرت بلاس.

أما الجائزة الثانية ستكون تقديم 3 دروع كريستال، و2000 جنيه لأفضل 3 أعمال بالمعرض وباقي المشتركين سيحصلوا على شهادات تقدير.



جدير بالذكر أن معرض جيهان فوزي للمتميزين يجمع٦٤ فنان وفنانة معظمهم أول مرة تعرض أعمالهم فى معرض وذلك حتى تخرج أعمالهم إلى النور.