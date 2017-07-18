أرتوك أوتو تقفز بسعر سكودا أوكتافيا 60%

أحمد شوقيارتفع سعر السيارة سكودا أوكتافيا بنحو 60% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل سكودا أوكتافيا BASIC إلى 440 ألف جنيه، خلال يوليو الحالي، مقابل 275 ألفًا خلال يناير الماضي، بزيادة 165 ألف جنيه.وسجلت أوكتافيا ELEGENCE ارتفاعًا بنسبة 61% لتصل إلى 580 ألف جنيه حاليًّا، مقابل 360 ألف جني

أحمد شوقي

ارتفع سعر السيارة سكودا أوكتافيا بنحو 60% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل سكودا أوكتافيا BASIC إلى 440 ألف جنيه، خلال يوليو الحالي، مقابل 275 ألفًا خلال يناير الماضي، بزيادة 165 ألف جنيه.





وسجلت أوكتافيا ELEGENCE ارتفاعًا بنسبة 61% لتصل إلى 580 ألف جنيه حاليًّا، مقابل 360 ألف جنيه في يناير 2017، بزيادة 220 ألف جنيه.

ولم تبع أرتوك أوتو، وكيل سكودا السابق، منذ بداية العام الحالي وحتى الآن سوى 29 سيارة من أوكتافيا، وسيارة واحدة من طراز “يتي”، لتصل المبيعات الإجمالية لسكودا خلال هذه الفترة إلى 30 سيارة فقط، مقابل 817 وحدة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، وفق بيانات مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، التي تشير أيضًا إلى أن المبيعات الإجمالية للعلامة التشيكية خلال 2016 بلغت 1162 وحدة.

وما زالت أرتوك أوتو تزعم أحقيتها في توكيل سكودا بمصر رغم إعلان الشركة الأم أن كيان للاستثمار هي وكيلها الجديد، ورغم إيقاف الشركة العالمية توريد سيارات جديدة أو قطع غيار إليها. ولجأت الشركة إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن فسخ التعاقد من طرف واحد.

وتشير تقارير إلى أن شركة كيان للاستثمار استوردت بالفعل بعض طرازات سكودا؛ لكن لم يتم تداولها في السوق حتى الآن.