أرتوك أوتو تقفز بسعر سكودا أوكتافيا 60%

أحمد شوقيارتفع سعر السيارة سكودا أوكتافيا بنحو 60% خلال النصف الأول من العام الجاري؛ لتصل سكودا أوكتافيا BASIC إلى 440 ألف جنيه خلال يوليو الجاري مقابل 275 ألف؛ خلال يناير الماضي؛ بزيادة 165 ألف جنيه.وسجلت أوكتافيا ELEGENCE ارتفاعًا بنسبة 61% لتصل إلى 580 ألف جنيه حاليا مقابل 360 ألف

أحمد شوقي

ارتفع سعر السيارة سكودا أوكتافيا بنحو 60% خلال النصف الأول من العام الجاري؛ لتصل سكودا أوكتافيا BASIC إلى 440 ألف جنيه خلال يوليو الجاري مقابل 275 ألف؛ خلال يناير الماضي؛ بزيادة 165 ألف جنيه.

وسجلت أوكتافيا ELEGENCE ارتفاعًا بنسبة 61% لتصل إلى 580 ألف جنيه حاليا مقابل 360 ألف جنيه في يناير 2017؛ بزيادة 220 ألف جنيه.

ولم تبع أرتوك أوتو وكيل سكودا السابق منذ بداية العام الجاري وحتى الآن سوى 29 سيارة من أوكتافيا إلى جانب سيارة واحدة من طراز “يتي”؛ لتصل المبيعات الإجمالية لسكودا خلال هذه الفترة 30 سيارة فقط؛ مقابل 817 وحدة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي؛ وفق بيانات مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”؛ التي تشير أيضًا إلى أن المبيعات الإجمالية للعلامة التشيكية خلال 2016 قد بلغت 1162 وحدة.

ومازالت أرتوك أوتو تزعم أحقيتها في توكيل سكودا في مصر؛ رغم إعلان الشركة الأم أن كيان للاستثمار هي وكيلها الجديد؛ ورغم إيقاف الشركة العالمية توريد سيارات جديدة أو قطع غيار إليها. ولجأت لاشركة إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن فسخ التعاقد من طرف واحد.

وتشير تقارير إلى أن شركة كيان للاستثمار قد استوردت بالفعل بعض طرازات سكودا؛ لكن لم يتم تداولها في السوق حتى الآن.

ويوضح الجدول التالي التطور بأسعار أوكتافيا خلال النصف الأول من 2017.



