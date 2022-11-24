أرتفاع جيزة 97..أسعار القطن اليوم الخميس 24-11-2022

ارتفعت أسعار القطن اليوم الخميس 24-11-2022 من خلال منظومة المزاد، وتراوح سعر القنطار بين 4500 إلى 4600 جنيها في الوجه البحري لصنف جيزة 94،بينما سجل قنطار جيزة 97 نحو 4900 في محافظتي الاسكندرية والبحيرة وهو صنف فائق الطول بينما سجل قنطار جيزة 95 في الصعيد 3700 جنيها .

يذكر أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد العلني وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها ،وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.

سعر قنطار القطن اليوم

وأوضح التجار أن حجم التحرك في سعر بيع قنطار القطن كان ملحوظا خلال الساعات القليلة الماضية ، بسبب زيادة الطلب العالمي على القطن ، وصعوده في البورصة العالمية وأيضا تأجيل المزادات .

وذكر التجار أن صعود سعر القطن بالأسواق في مصر بسبب صعود الدولار وارتفاع سعر فتح المزاد الذي يرتبط بتقييم قطن البيما الأمريكي ،وأيضا مع وجود اختلاف في جودة الذهب الابيض بين محافظة واخري ،وتعد كفر الشيخ الافضل من حيث الجودة ثم الشرقية والدقهلية والغربية .

أسعار القطن اليوم

وتراوح سعر قنطار القطن بالصعيد ما بين 3700 جنيه إلى 3900 جنيه خلال الفترة الحالية ،ومقابل 5200 جنيه للقنطار الواحد، في أول مزاد منذ انطلاق الموسم مطلع الشهر الماضي طبقا للتجار.

وألمح التجار أن سعر قنطار القطن في الوجه البحري للأصناف الطويلة ، وفائقة الطول سجلت في آخر مزاد ارتفاعا لتصل ما بين 4900 جنيها في أفضل الأصناف مقابل 6000 جنيها في المزاد الاول .

أسعار القطن في الوجه البحري والقبلي

وأكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين في تصريحات لبوابة “المال” أن سعر قنطار قطن الوجه البحري في آخر مزاد مزاد سجل 4900 جنيه بالإسكندرية ،مقابل 6000 جنيه للسعر النهائي في أول مزاد .

و أفاد عبد الرحمن أن سبب اختلاف السعر هو نوعية القطن وجودته،حيث يتم زراعة صنفي جيزة 94 ، وجيزة 97 في الوجه البحري ، وجيزة 95 في الصعيد.

يذكر أن مساحة القطن حاليا وصلت إلى 336 ألف فدان ويصل متوسط إنتاجية الفدان إلي ما بين 6 إلى 7 قناطير .

جدير بالذكر، أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد فى مراكز للتجميع بكل مركز إدارى فى المحافظات حسب المساحات المنزرعة، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.