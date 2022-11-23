أرتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 23-11-2022

سجلت أسعار الخضروات والفاكهة تأرجحا اليوم الأربعاء 23-11-2022 ، وسجلت الطماطم 7 جنيهات بدلا من 6 جنيهات امس، واستقر كل من البصل ، الخيار والجزر، وارتفع الباذنجان من 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات والفاصوليا من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، والفلفل 10 جنيهات بسوق التجزئة .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 50 جنيها إلى 90 جنيها، والفلفل الحامي 5 جنيهات، والليمون 4 جنيهات، والكوسة 4 جنيهات، والخيار 4 جنيهات، والباذنجان 3 جنيهات، والقلقاس 4 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر الخس الكابوتشا تراوح من 3.5 جنيه إلى 7 جنيهات للواحدة، والبروكلي 12 جنيها، والقرنبيط 8 جنيهات، والكرنب الأحمر ، والأبيض 6 جنيهات، والسبانخ 10 جنيهات للكيلو ، والكرنب 12 جنيها للواحدة.

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر البطاطا 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات، والبقدونس، الكسبرة، الشبت / الجرجير 50 قرشا، والبسلة 12 جنيها، الفاصوليا 10 جنيهات، والفلفل الألوان 20 جنيها، والباذنجان الأبيض 6.5 جنيه، والباذنجان الملون 6.5 جنيه، والباذنجان العروس 6.5 جنيه، والباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والخيار الصوب 8 جنيهات.

وكشف التجار أن سعر البصل الأحمر 8 جنيهات، والبصل الأصفر 8 جنيهات، والفلفل الأحمر / الشطة 15 جنيها، والقثاء 6.5 جنيه، والفلفل الرومي 10 جنيهات، والكوسة 8 جنيهات إلى 12 جنيها، والبطاطس 6.5 جنيه إلى 12 جنيها، والقلقاس 8 جنيهات، وورق العنب 70 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

ولفت التجار إلى أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه،والجزر 6.5 جنيه، والملوخية جنيهين ونصف، والليمون 10 جنيهات، والبامية من 16 جنيها إلى 30 جنيها، والثوم 13 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر البرتقال اليوسفي 8 جنيهات، والجوافة 10 جنيهات، والرمان 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات، والموز البلدي 12.5 إلى 15 جنيها، والموز المستورد 20 جنيها، والعنب البلدي 8 جنيهات ونصف، والعنب الكرمسون 20 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

ونوه التجار بأن سعر التفاح الأصفر 25 جنيها، والعنب الأحمر 20 جنيها، والتفاح الأحمر تراوح من 20 جنيها إلى 35 جنيها، والكاكا 15 جنيها، والكيوي 30 جنيها، والأفوكادو 80 جنيها، والخوخ المستورد 20 جنيها، والكمثرى 15 جنيها إلى 17 جنيها.

وذكر التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 20 جنيها إلى 40 جنيها، والتفاح الأمريكي 30 إلى 35 جنيها، والبرقوق الأسود 25 إلى 35 جنيها.

وأكدوا أن سعر المانجو الكيت أو الكنت من 25 إلى 30 جنيها، والعنب الكرمسون ب20 جنيها ، والكنتالوب من 12 جنيهات إلى 15 جنيها، والشمام 15 جنيها، والبطيخ 30 جنيها للواحدة على الأقل.

وأفاد التجار أن سعر التين الابيض 20 إلى 25 جنيها، والتين البرشومي الأسود 15 جنيها، والبرتقال أبو سرة 7 جنيهات إلى 8 جنيهات، والبرتقال البلدي 8 جنيهات، والبرتقال الصيفي 8 جنيهات.