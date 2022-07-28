أرتفاع أسعار الذهب في الأسواق السعودية الخميس.. وعيار 21 يلامس 184 ريالًا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الخميس في السعودية بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية.

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 فى أسواق المملكة 210.24 ريال ( 55.97 دولار) مقارنة مع 209.56 فى اليوم السابق.

وتقدمت أسعار الذهب عيار 21 فى الأسواق السعودية، مسجلة 183.96 ريال (48.98 دولار) بعدما سجلت 183.37 ريال فى اليوم السابق.

وزادت أسعار الذهب عيار 18 فى السعودية إلى 157.68 ريال (41.98 دولار) ارتفاعًا من 157.17 ريال فى اليوم السابق.

وشهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا اليوم الخميس لتواصل مكاسبها بعدما بدت تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول عن الرفع المستقبلي لأسعار الفائدة أقل تشددا من المتوقع، مما أدى لتراجع الدولار وانخفاض العائد على سندات الخزانة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1737.44 دولار للأوقية (الأونصة) بعد صعودها 1% إلى أعلى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة.

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1% إلى 1736.70 دولار للأوقية.

ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة أمس الأربعاء بمقدار 0.75 نقطة مئوية بهدف مكافحة التضخم الآخذ في الارتفاع.

وانخفض الدولار 0.6 % مساء وحوم قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الخميس، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل سعرا لحائزي العملات الأخرى.

كما تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية ليقترب من أدنى مستوى في شهرين. ويقلل انخفاض العائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.