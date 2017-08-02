أرتراك تستهدف تنفيذ أعمال بقيمة 225 مليوناً لصالح السكة الحديد

❐ أشرف رسلان: مساعٍ لزيادة رأسمال الشركة لـ50 مليون جنيهمدحت إسماعيلقال المهندس أشرف رسلان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية «أرتراك»، التابعة لهيئة السكة الحديد، إن شركته تستهدف تنفيذ حجم أعمال بقيمة مالية تتراوح بين 200 225 مليون جني

❐ أشرف رسلان: مساعٍ لزيادة رأسمال الشركة لـ50 مليون جنيه



مدحت إسماعيل

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية «أرتراك»، التابعة لهيئة السكة الحديد، إن شركته تستهدف تنفيذ حجم أعمال بقيمة مالية تتراوح بين 200 225 مليون جنيه، خلال العام المالى الحالى 2017ـ 2018، مقارنة بحجم أعمال نفذته الشركة العام المالى 2016ـ2017 بقيمة 95 مليون جنيه.

وأضاف لـ«المال»، أن الشركة فى انتظار توريد معدات جديدة، من جانب جهة سيادية تتولى مكلفة بتوفير تلك المعدات للتسريع فى تنفيذ المشروع القومى لتطوير البنية الأساسية للسكة الحديد والبالغ 1200 كيلو متر، لافتاً إلى أن وزارة النقل تسعى خلال الفترة المقبلة لتوقيع عقد شراكة مع شركات قطاع خاص لزيادة رأسمال «المصرية لتجديد خطوط السكة الحديد»، إلى 50 مليونا بدلاً من 10 ملايين جنيه فى الوقت الحالى.

وكان مصدر حكومى بالسكة الحديد، قال فى تصريحات سابقة إن الهيئة تستهدف شراء معدات جديدة لصالح «أرتراك»، بقيمة 40 مليون دولار، خلال العامين المقبلين، وأنه تم عرض الأمر على وزير النقل الدكتور هشام عرفات، والقيادة السياسية كلفت جهة سيادية بتوفير المعدات.

وأشار رسلان إلى أن الشركة أنهت نحو 35 كيلو مترًا فى المشروع القومى لتطوير البينة الأساسية للسكة الحديد، ونفس الأطوال نفذتها الشركة المصرية الفرنسية لتجديد السكة الحديد «إيجيفراى »، لافتاً الى ان معدلات التنفيذ الشهرية أصبحت تتراوح بين 6 ـ7 شهرياً، مضيفاً نتوقع مضاعفة التنفيذ بعد إمداد الشركة بالمعدات اللازمة.

وتعد السكة الحديد من أقدم السكك على مستوى العالم، فهى تمتد على مسافة تصل إلى حوالى 9.5 ألف متر، وتبلغ خطوطها الرئيسية 5.5 ألف كيلومتر، وقدرت لجنة النقل بمجلس النواب، خسائر الهيئة القومية بنهاية العام المالى الماضى بنحو 4 مليارات جنيه، مقابل 2 مليار إيرادات.

وأوضح العضو المنتدب لـ«أرتراك »، أن هناك توجيهات عليا بإنهاء المشروع القومى فى عضون 3 سنوات، لافتاً الى أن معدلات استهلاك الشركة من قطع الغيار تصل شهرياً لـ2 مليون جنيه، ونحو 600 ألف جنيه قيمة استهلاك الزيتو، والسولار شهرياً.

يشار أن وزير النقل الدكتور هشام عرفات، أكد وقت سابق، أن وزارته تراهن على تقليص خسائر الهيئة القومية للسكك الحديدية عبر تطوير البنية الأساسية للشبكة، وزيادة نقل البضائع على خطوط الهيئة، موضحاً أنه بتطوير البنية الأساسية للخطوط، سوف تستوعب كميات أكبر من نقل البضائع المختلفة، إضافة إلى تقليل الفترة الزمنية للرحلة، ومن ثم تقليل مصروفات الهيئة فى السولار وغيرها من مكونات التشغيل.

ورداً على مشروع قطار التركيب الذى تستهدف الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية «سيجوارت» التابعة لقطاع الأعمال العام تنفيذه، قال أشرف رسلان، أنه تم عقد أكثر من اجتماع «سيجوارت» وكان مقررًا ان يتم توقيع شراكة بين الطرفين لتنفيذ المشروع، لكن«سيجوارت» يعوقها تدبير 40 مليون يورو قيمة القطار، ما زالت تبحث توفيرها.

ومشروع « قطار التركيب»، يستهدف إحلال وتجديد خطوط السكة الحديد، بتكنولوجيا حديثة متطورة، وتعد «سيجورات»، الشركة المحلية الموردة لفلنكات السكة الحديد والمترو.

وذكر «رسلان»، أن شركته حققت أرباحاً بلغت 11 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى رغم أن الشركة لم تحصل حتى الأن على فارق الاسعار خاصة بعد صدور قرارات تحرير سعر الصرف ورفع اسعار المحروقات، وتستهدف تحقيق 20 مليوناً خلال العام الحالى، نتيجة زيادة حجم الانتاج.

