«أربوبلس» تسجل مليار مشاهد ومستمع على يوتيوب ومختلف المنصات هذا العام

أعلنت “أربوبلس” (ArpuPlus)، الشركة المتخصصة في تقديم خدمات القيمة المضافة للاتصالات النقالة في الشرق الأوسط والأسواق الصاعدة، عن تحقيق مجموعة من الإنجازات النوعية في مجال التوزيع الرقمي خلال العام الماضي. ونجحت الشركة في توزيع المئات من الأغاني لمطربين مصريين ولبنانيين وخليجيين والعديد من المطربين الجزائريين أيضا خلال العام 2022، أبرزهم رامي صبري وروبي وتامر عاشور وتامر حسني ووائل جسار ومصطفى كامل ومحمد قماح وغيرهم.

وتجاوز عدد مشاهدي ومستمعي الأغاني الموزعة بوساطة الشركة مليار مستمع ومشاهد على يوتيوب ومختلف المنصات هذا العام.

وتسعى أربوبلس إلى تعزيز مسيرتها الداعمة للفنون والمواهب وزيادة رواجها وشعبيتها ضمن سوق توزيع الموسيقى الرقمية في المنطقة، وذلك من خلال تعزيز حضور الفنانين المستقلين في المنطقة ممن يسعون إلى إيصال تسجيلاتهم لمستمعي ومحبي الموسيقى حول العالم على الساحة الفنية.



من جهتها، تتبنى “أربوبلس” استراتيجية قائمة على الاستفادة من الابتكارات الرقمية لخدمة الفن ودعم نجاح أي الفنانين. وتتولى الشركة مهام التوزيع الرقمي في جميع أنحاء العالم، وذلك عبر جميع تطبيقات وبوابات الموسيقي الرقمية ومنها “أنغامي” و”سبوتيفاي” و”أبل ميوزيك” و”هاواوي ميوزيك” و”تويست ميوزيك” وغيرهم من المنصات.



وأكدت رانيا عدلي، مديرة توزيع المحتوى بـ “أربوبلس”، حرص الشركة على التعاون مع أبرز الفنانين والمطربين، مشددة على الالتزام المستمر بتقديم الدعم اللازم لهم ضمن سوق الموسيقى الرقمية الذي يشهد نمواً لافتاً في المنطقة. وأضافت: “نلتزم بتزويد فنانينا بتجربة فريدة في تحقيق ونشر أغانيهم، انطلاقاً من رؤيتنا المتمثلة في تعزيز الاستفادة المثلى من التكنولوجيا المتقدمة، وتوظيف قدراتنا الكبيرة من أجل الوصول إلى قاعدة أوسع من مسمتعي الموسيقى حول العالم.