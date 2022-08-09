«أربن لينز للتطوير» تطرح ثاني مشروعاتها في مصر «إيست لين» باستثمارات 2 مليار جنيه

أعلنت شركة “أربن لينز” للتطوير العقاري طرح ثاني مشروعاتها “إيست لين” في السوق المصرية، بإجمالي استثمارات تُقدر بقيمة 2 مليار جنيه.

ويقع مشروع “أربن لينز” على مساحة 4780 مترًا مربعًا، وهو مشروع تجاري إداري، وتم طرحه بعد 6 أشهر من مشروع الشركة الأول “ليفلز بيزنس تاور”.

ووفقًا لبيان الشركة الصادر عنها اليوم، تعتزم أربن لينز للتطوير العقاري ضخ استثمارات 11 مليار جنيه في السوق المصرية، وذلك من خلال إطلاق 3 مشروعات عقارية ضخمة، تم الاتفاق على تنفيذها بالفعل.

وتتنوع تلك المشروعات ما بين ناطحات سحاب ومبان إدارية وتجارية وخِدمية، وأخرى منشآت فندقية، بالإضافة إلى التوسع في أعمال المقاولات، عبر ذراع الشركة للمقاولات فيرست جروب الكويتية.

في السياق نفسه قال المهندس إميل عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات إميل عبد الله الكويتية، إن الشركة تعتمد في مشروعاتها على مبدأ الندرة،

وهو واحد من المبادئ الاقتصادية الفعالة، حيث تقدم الحديث والجديد والنادر، وبتكلفة تنافسية في متناول العميل، فالشركة تهتم بمعايير البيئة والطاقة النظيفة والأمان والصيانة المستمرة لمشروعاتها، بما يتمشى مع التطور العالمي من ناحية، ومن ناحية أخرى مع توجهات الحكومة المصرية الداعمة للاقتصاد الأخضر وتقليص الإنبعاثات الحرارية.

وتابع عبد الله أن شركة أربن لينز تمتلك أذرعًا ستعمل من خلالها، وهي ذراع التطوير العقاري فيرست جروب الكويتية للمقاولات،

بالإضافة إلى مكاتب التصميمات التي تمتلك خبرات عالمية، وشركة فيرست جروب ذراع الشركة للعمل بالمقاولات.

وأكد عبد الله أن الشركة اعتمدت خطة للتوسع في السوق المصرية، نظرًا لما تتميز بها السوق المصرية حاليًّا من ربحية مرتفعة وتراجع في تكاليف الإنتاج إذا قورنت بغيرها من الأسواق في المنطقة،

موضحًا أن الحكومة المصرية اتخذت عددًا من الإجراءات التي من شأنها زيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية، منوهًا بأن الوقت هو الأنسب لدخول السوق المصرية.

وتابع أن الشركة تدرس التوسع في شراكات حكومية وتنفيذ مشروعات قومية ضخمة، بالتعاون مع الحكومة المصرية، والاستفادة من التوسع الاستثماري وكوتة المشروعات التي تطرحها مصر،

مشيرًا إلى أن الشركة لديها أذرع في قطاعات التطوير العقاري والمقاولات ومكاتب الاستشارات والتصميمات وفق أحدث وأرقي التكنولوجيات العالمية، بالإضافة إلى مكاتب التصميمات التي تمتلك أحدث الخبرات العالمية.

وأفاد بأن الشركة لديها نية لتنفيذ عدد من صفقات الاستحواذ، خلال 2023، وتدرس إمكانية طرح أسهمها في بورصة مصر كنوع من الاستثمار والتوسع في السوق المصرية.

في سياق متصل قال المهندس فادي إميل عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة أربن لينز، للتطوير العقاري، وعضو مجلس إدارة مجموعة إميل عبد الله للاستثمارات، إن “إيست لين” هو ثاني مشروعاتها بمصر باستثمارات تبلغ 2 مليار جنيه،

وتابع أن الشركة لديها خطة لزيادة محفظتها من الأراضي التي تتوافر فيها شرط التميز، وهو ما ينعكس على اختيار الشركة أرض “إيست لين”، فهي قطعة الأرض الأخيرة بمنطقة التجمع على شارع التسعين الجنوبي أمام كونكرد بلازا، وبالقرب من الجامعة الأمريكية،

موضحًا أن تفاصيل المشروع سيتم الكشف عنها، في مؤتمر صحفي موسع، تزامنًا مع الطرح الرسمي.

وتعدّ شركة “إربن لينز” إحدى شركات مجموعة إميل عبدالله الكويتية للاستثمار، تتواجد في السوق المصرية منذ عام 2005 ونفّذت أكثر من 20 مشروعًا عقاريًّا،

وكانت تعمل بالموازاة مع مشروعاتها المنتشرة بالكويت وباقي دول العالم، لكن ارتأى لها التوسع في السوق المصرية ونقل وتشييد مقارّ لها للعمل بمصر.