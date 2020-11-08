بورصة وشركات

أرباح SK Hynix تلامس المليار دولار خلال الربع الثالث

ارتفع صافى ربح الشركة 117% خلال الربع الثالث
أحمد فراج 10:49 ص, الأحد, 8 نوفمبر 20 10:49 ص, الأحد, 8 نوفمبر 20

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أعلنت شركة إس كيه هاينكس SK Hynix ثاني أكبر شركة كورية لتصنيع الرقائق، عن تجاوز أرباحها في الربع الثالث التقديرات على خلفية انتعاش الطلب على رقائق الهواتف المحمولة في ظل جائحة كورونا، بحسب وكالة يونهاب.

وبلغ صافي ربح SK Hynix 1.07 تريليون وون (950.4 مليون دولار) في الربع الثالث من العام، ارتفاعا بنسبة 117.5% مقارنة بعام سابق، وفقا لما أفادت به الشركة في بيان تنظيمي.

وارتفعت الأرباح التشغيلية التى حققتها SK Hynix في الفترة ما بين يوليو وسبتمبر إلى أكثر من الضعف إلى 1.29 تريليون وون مقارنة بـ 472.6 مليار وون قبل عام، في حين شهدت المبيعات ارتفاعا حادا بنسبة 18.9% على أساس سنوي إلى 8.12 تريليون وون.

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وترجع الزيادة الحادة في أرباح الربع الثالث أيضا إلى تأثير تراجع أداء SK Hynix إلى أسوأ مستوياته العام الماضي بسبب الركود العام الذي شهدته الصناعة.

تراجعت الأرباح التشغيلية والمبيعات تراجعا بنسبتي 33.2% و5.6% على التوالي مقارنة بالربع الثاني

وفي الوقت نفسه شهدت الأرباح التشغيلية والمبيعات تراجعا بنسبتي 33.2% و5.6% على التوالي مقارنة بالربع الثاني.

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وبالنسبة لمنتجات “درام” (DRAM) ، قالت الشركة إنها “استجابت بشكل استباقي” للطب المتزايد على منتجات درام الخاصة بالهواتف والجرافيك.

وقالت SK Hynix إنه “على الرغم من تراجع الطلب على خادم درام، إلا أن شحنات الشركة من هذه المنتجات في هذا الربع ارتفعت بنسبة 4% على أساس ربع سنوي”، وأضافت “ولكن بسبب انخفاض سعر خادم درام وغيره من منتجات درام، انخفض متوسط سعر البيع بنسبة 7% على أساس ربع سنوي”.

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شهدت SK Hynix أيضا ارتفاعا في شحنات ناند فلاش في الربع الثالث

وشهدت SK Hynix أيضا ارتفاعا في شحنات ناند فلاش في الربع الثالث بسبب المبيعات القوية لمنتجات الهواتف ومحركات الأقراص الصلبة لوحدات التحكم في الألعاب الجديدة.

وقالت SK Hynix “أدى التوسع في المبيعات إلى تعزيز شحنات ناند فلاش بنسبة 9% على أساس ربع سنوي”، وأضافت أنه “مع ذلك، أدى ضعف أسعار منتجات الخوادم إلى تراجع في متوسط سعر البيع بنسبة 10% على أساس ربع سنوي”.

وأضافت SK Hynix أنها تتوقع استمرار الارتفاع الموسمي في الطلب في سوق الهواتف في الربع الرابع وأن الطلب في سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية سيظل قويا كذلك.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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