أرباح «saib» قبل الضرائب تسجل 1.6 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث

سجل صافي أرباح بنك saib قبل الضرائب والمخصصات نحو 1.6 مليار جنيه (المعادل لمبلغ 51.9 مليون دولار) خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023 مقابل 1.06 مليار جنيه (المعادل لمبلغ 54 مليون دولار) بنسبة نمو قدرها 51% خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2022.

فيما ارتفع صافى الدخل من العائد بالعملة المحلية بنسبة 39% ليحقق 2.22 مليار جنيه حتى 30 سبتمبر 2023 مقابل 1.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2022.

وارتفع صافى الدخل من العائد بالعملة الأجنبية بنسبة 36% ليحقق 30 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 22 مليون دولار خلال نفس الفترة المالية من العام السابق.

فى حين ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بالعملة المحلية بنسبة 13% ليحقق 359 مليون جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 317 مليون جنيه خلال نفس الفترة المالية من العام السابق.

وارتفع صافي الدخل من الأتعاب بالعملة الاجنبية بنسبة 118% ليحقق 541 ألف دولار امريكي حتي 30 سبتمبر 2023 مقابل 248 الف دولار امريكي خلال نفس الفترة المالية من العام السابق.

وسجل صافى إيرادات النشاط بالعملة المحلية ارتفاعًا قدره 33% ليحقق 2.65 مليار جنيه حتي 30 سبتمبر 2023 مقابل 2 مليار جنيه خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2022.

كما ارتفع صافى إيرادات النشاط بالعملة الأجنبية بنسبة 16% ليحقق 34.4 مليون دولار أمريكي حتي 30 سبتمبر 2023 مقابل 29.7 مليون دولار خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2022.

ودعم بنك saib خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 20.5 مليون دولار أمريكي مقابل 15.2 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2022.

بلغ صافي الربح قبل الضرائب 970 مليون جنيه (المعادل لمبلغ 31.4 مليون دولار) خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2023 مقابل 760,6 مليون جنيه (المعادل لمبلغ 38.9 مليون دولار) بنسبة نمو قدرها 28% خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2022.

وبناء على ما سبق، بلغ صافي الربح 588 مليون جنيه (المعادل لمبلغ 19 مليون دولار) خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2023 مقابل 518 مليون جنيه (المعادل لمبلغ 26.5 مليون دولار) فى نهاية سبتمبر 2022.