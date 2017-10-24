أرباح FCA للسيارات تقفز 17% فى الربع الثالث

خالد بدر الدين أعلنت، اليوم الثلاثاء، شركة فيات كرايسلر اوتوموبيل FCA للسيارات إن أرباح التشغيل المعدلة عن الربع الثالث من العام الجارى قفزت بحوالى 17 % بالمقارنة بنفس الربع من العام الماضى وذلك بفضل الأداء القوى فى أسواقها الرئيسية فى…

خالد بدر الدين

أعلنت، اليوم الثلاثاء، شركة فيات كرايسلر اوتوموبيل FCA للسيارات إن أرباح التشغيل المعدلة عن الربع الثالث من العام الجارى قفزت بحوالى 17 % بالمقارنة بنفس الربع من العام الماضى وذلك بفضل الأداء القوى فى أسواقها الرئيسية فى أمريكا الشمالية، وتحسن التشغيل فى أوروبا وأمريكا اللاتينية.

وذكرت وكالة رويترز أن أرباح شركة FCA الإيطالية الأمريكية المعدلة قبل الفوائد والضرائب بلغت مليارا و760 مليون دولار خلال الربع الماضى، بينما هبطت الإيرادات إلى 26.4 مليار دولار بانخفاض حوالى 2% عنها خلال نفس الربع من العام الماضى.

وأكدت شركة FCA سابع أكبر شركة سيارات فى العالم إن هامش أرباح التشغيل المعدلة ارتفعت بحوالى 8 % خلال الربع الماضى فى منطقة أمريكا الشمالية بالمقارنة مع 7.6 % خلال نفس الربع من العام الماضى وذلك بالرغم من هبوط المبيعات.

وزادت الأرباح فى أوروبا بفضل موديلات ستيلفيو SUV و جيب كومباس الجديدة و أمريكا اللاتينية بفضل ارتفاع مبيعات موديلات مازيراتى إلىأكثر من 13.8% والطلب القوى على موديل لافنتى الذى يعد أول SUV يتم طرحه فى أسواقها.