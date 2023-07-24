أرباح «CIB» تقفز 126.7% بالربع الثاني من 2023 إلى 8 مليارات جنيه

اعتمد مجلس إدارة البنك التجاري الدولي CIB، القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الربع الثاني من العام الجاري 2023، وكذلك النصف الأول من العام.

وقفزت أرباح البنك التجاري الدولي المجمعة بنسبة 126.7%، خلال الربع الثاني من 2023، لتسجل 7.98 مليار جنيه، مقابل 3.52 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2022.

وسجل “التجاري الدولي CIB”، نموا في إجمالي الإيرادات بنسبة 105.6% إلي 25.29 مليار جنيه ، مقابل 24.3 مليار خلال الفترة المماثلة .

وحقق البنك التجاري الدولي نموا في صافي الأرباح المجمعة خلال النصف الأول من العام الجاري بالكامل، بنحو 80.59%، ليسجل 14.05 مليار جنيه.

وذلك مقابل صافي أرباح بقيمة 7.78 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي 2022.

وتضمنت نتائج الأعمال المجمعة عن النصف الأول من 2023 بالكامل، نمو اجمالي الإيرادات بنحو 85.6% إلي 45.11 مليار جنيه ، مقابل 24.3 مليار خلال الفترة المماثلة.