أرباح BMW تتراجع إلى 2.7 مليار يورو في الربع الأول

خالد بدر الدينأعلنت اليوم الجمعة مجموعة BMW الألمانية للسيارات الفاخرة إن أرباحها قبل خصم الفائدة والضرائب تراجعت خلال الربع الأول من العام الجارى إلى 2.73 مليار يورو (3.27 مليار دولار) بالمقارنة مع 2.82 مليار يورو خلال نفس الربع من العام الماضى.وذكرت وكالة رويترز أن مجموعة BMW تسهدف

خالد بدر الدين

أعلنت اليوم الجمعة مجموعة BMW الألمانية للسيارات الفاخرة إن أرباحها قبل خصم الفائدة والضرائب تراجعت خلال الربع الأول من العام الجارى إلى 2.73 مليار يورو (3.27 مليار دولار) بالمقارنة مع 2.82 مليار يورو خلال نفس الربع من العام الماضى.

وذكرت وكالة رويترز أن مجموعة BMW تسهدف تحقيق أرباح قبل خصم الضرائب لا تقل عن مستوى العام الماضي وهامش أرباح تشغيل بين 8 % و 10 % في نشاط السيارات الذي بلغ هامشه في الربع الأول 9.7 % ارتفاعا من 9.4 % خلال نفس الربع من عام 2017 .

ومع ذلك سجلت مجموعة BMW تراجعا بلغ 3 % في أرباح التشغيل للربع الأول من العام، حيث أثقلت عوامل غير مواتية في سعر الصرف كاهل الأرباح رغم تحقيق صانع السيارات هوامش ومبيعات أعلى في نشاط السيارات الفاخرة.

