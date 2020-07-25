أرباح هيونداى موتور تهبط 52% خلال الربع الثانى من 2020 بسبب كورونا

شهدت الأرباح التشغيلية لشركة هيونداى موتور ، انكماشا كبيرا خلال الربع الثانى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى على خلفية تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، غير أنها جاءت أفضل من التوقعات، بحسب وكالة يونهاب.

وأعلنت هيونداى أن أرباحها التشغيلية فى الفترة من أبريل إلى يونيو هذا العام هبطت بمقدار 52.3% عن نفس الفترة من العام الماضى إلى 590.3 مليار وون (492 مليون دولار).

وتراجعت نسبة الربح التشغيلى بمقدار 1.9 نقطة مئوية إلى 2.7%.

وانخفضت مبيعات هيونداى الداخلية والخارجية بمقدار 36.3% إلى 703,976 وحدة، غير أن قيمة المبيعات تراجعت بنسبة 18.9% فقط لتصل إلى 21.8 تريليون وون.

وبلغ صافي الربح 377.3 مليار وون فى الربع الثانى من هذا العام بتراجع قدره 62.2% عن نفس الفترة من العام السابق.

مبيعات هيونداى وصلت فى النصف الأول إلى 1,607,347 وحدة بتراجع 24.4%

وفى النصف الأول، وصلت مبيعات هيونداى إلى 1,607,347 وحدة بتراجع قدره 24.4% عن نفس الفترة من العام الماضى، وانخفضت قيمة المبيعات بمقدار 7.4% إلى 47.1 تريليون وون خلال نفس الفترة.

وسجلت الأرباح التشغيلية 1.4 تريليون وون بانخفاض قدره 29.5% خلال الفترة المذكورة.

وذكرت هيونداى فى بيان أنه من المتوقع تحسين الآثار السلبية الناجمة عن فيروس كورونا تدريجيا، غير أنها أشارت إلى تفاقم الغموض بسبب المخاوف من إعادة انتشار الوباء فى العالم.

وأضافت أن الأسواق المتقدمة والناشئة تكون ضعيفة متأثرة بفيروس كورونا، فقد تستغرق عودة الطلب على السيارات فى السوق العالمية إلى مستواها السابق، وقتا طويلا.

على صعيد آخر، أظهرت بيانات ارتفاع الترتيب العالمى لشركتى “هيونداى موتور” و “كيا موتورز” التابعة لها فيما يتعلق بمبيعات السيارات الكهربائية خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضى، بحسب وكالة يونهاب.

واحتلت “هيونداى موتور” المرتبة السادسة من حيث مبيعات السيارات الكهربائية، خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضى، مقارنة مع المرتبة التاسعة فى ذات الفترة من العام الماضى، فى الوقت الذى قفز فيه ترتيب “كيا موتورز” لتحتل المركز السابع مقارنة مع المركز الرابع عشر خلال الفترة المذكورة.

وباعت شركة “هيونداى” 26,500 سيارة كهربائية، خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالى، بانخفاض 2% مقارنة بـ27 ألف وحدة العام الماضى. وارتفعت مبيعات “كيا” بنسبة 16% إلى 24,600 وحدة، مقارنة مع 21,300 وحدة في نفس الفترة فى 2019.



وباع منتجو السيارات العالميون 710,100 وحدة خلال فترة الخمسة أشهر، بانخفاض 20% عن 891,400 مركبة فى 2019.

وحققت “هيونداي” و”كيا” أداء أفضل من العديد من المنافسين الآخرين، مثل شركات “أودى” و”فولفو” و”نيسان موتوز”.