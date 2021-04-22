أرباح «هيونداى» تقفز 187 % بالربع الأول بفضل «SUV وجينيسيس» (صور)

أعلنت شركة هيونداى موتور الكورية الجنوبية للسيارات اليوم الخميس أنها حققت ارتفاعا فى أرباح الربع الأول من العام الجارى بحوالى 187 % لتتجاوز 1.3 تريليون وان (1.16 مليار دولار) لتسجل أعلى مستوى منذ أربعة سنوات بفضل تزايد الطلب على موديلاتها الفاخرة مثل جينيسيس و SUV ولاسيما فى سوقها المحلية وفى سوق الولايات المتحدة الأمريكية ولكنها حذرت من أنها ستعدل خطتها الإنتاجية فى مايو المقبل بسبب نفص رقائق أشباه الموصلات التى تعانى منها معظم شركات المركبات العالمية.

وأكدت شركة هيونداى للسيارات أنها لم تتأثر بنقص المكونات كالرقائق خلال الشهور الثلاثة الأولى المنتهية 31 مارس من هذا العام.

وأوضحت هيونداى أن ارتفاع الطلب المحلى والأمريكى على سياراتها الرياضية متعددة الأغراض SUV وموديلاتها جينيسيس الفاخرة ساعد على تزايد أرباحها.

وذكرت وكالة رويترز أن استمرار وباء فيروس كورونا أدى لتزايد الطلب على شراء السيارات الخاصة لمنع تفشى العدوى بمرض كوفيد19.

وكان صافى أرباح شركة هيونداى انخفض إلى 463 مليار وان فقط خلال الربع الأول من العام الماضى بسبب وباء كورونا.

وتراجعت مبيعات سيارات شركة هيونداى خلال العام الماضى عندما أدى الوباء لإغلاقات بالمصانع والحدود بين الدول للحد من انتشار العدوى.

إيرادات هيونداى للسيارات تقفز بأكثر من 8 % لتتجاوز 27.4 تريليون وان

وارتفعت إيرادات الشركة الكورية الجنوبية بأكثر من 8 % لتتجاوز 27.4 تريليون وان خلال الثلاث شهور الماصية من هذا العام.

وتتوقع شركة هيونداى ارتفاع صافى الأرباح بحوالى 536 % بالربع الحالى من أبريل ليونيو بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

واستطاعت الشركة الكورية الجنوبية على عكس الشركات المنافسة لها أن تواصل إنتاج سياراتها خلال الربع الماضى بفضل مخزونها من الرقائق.

ولكن مخزونها بدأ ينفد بسبب حريق بمصنع رقائق باليابان وعواصف بتكساس أثرت سلبا على إنتاجها لتعانى الآن من نقص لرقائق.

وتعد هيونداى مع شقيقتها شركة كيا موتورز من أكبر 10 مجموعات للسيارات من حيث إجمالى مبيعات السيارات فى العالم.

وتوقفت شركة هيونداى عن إنتاج السيارات ثلاث مرات بشهر أبريل الجارى بسبب نقص الرقائق لتوفرها لإنتاج الموديلات المطلوبة من العملاء.

وقال سيو جانج هيون نائب الرئيس التنفيذى للشركة الكورية إن نفص رقائق أشباه الموصلات سيستمر لفترة أطول من توقعات المحللين.

وتتوقع الشركة الكورية الجنوبية نقص الإنتاج بجوالى 12 ألف سيارة خلال الربع الحالى بسبب عدم توفر رقائق أشباه الموصلات.

وترى شركة هيونداى أن إنتاج من السيارات فى المستقبل قد ينخفض إذا استمرت حالة نقص الرقائق فى الأسواق العالمية.

وارتفعت أسعار أسهم هيونداى خامس أكبر شركة سيارات فى آسيا بأكثر من 2 % اليوم بعد ارتفاع صافى أرباحها.