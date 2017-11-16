أرباح هيرميس تقفز إلى 237 مليون جنيه في 3 أشهر

الإيرادات تنمو إلى 834 مليون جنيه.. والأصول المدارة لـ3.2 مليار دولار كريم عوض: حققنا أداء قويا رغم تباطؤ الأسواق الموسمي في الربع الثالث مصطفى طلعت أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة، اليوم الخميس، عن نتائج أعمال الربع الثالث من العام الحالي (من يوليو إلى سبتمبر)، والتي شهدت أداء قويا لقطاع بن

الإيرادات تنمو إلى 834 مليون جنيه.. والأصول المدارة لـ3.2 مليار دولار

كريم عوض: حققنا أداء قويا رغم تباطؤ الأسواق الموسمي في الربع الثالث

مصطفى طلعت

أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة، اليوم الخميس، عن نتائج أعمال الربع الثالث من العام الحالي (من يوليو إلى سبتمبر)، والتي شهدت أداء قويا لقطاع بنك الاستثمار، وقطاع التمويل غير المصرفي، ونشاط «Merchant Bank».

وارتفعت إيرادات المجموعة إلى 834 مليون جنيه بمعدل نمو سنوي بلغ 184% خلال الربع الثالث، فيما حقق صافي الربح من العمليات المستمرة وخصم الضرائب وحقوق الأقلية 237 مليون جنيه، بزيادة سنوية 476%.

وفي هذا السياق، قال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة إن المساهمة الإيجابية المستمدة من استراتيجية تنويع الأنشطة والتوسع الجغرافي كان لها مردود ايجابي في تعظيم القيمة للمساهمين، حيث حققت الشركة أداء قويا رغم تباطؤ الأسواق الموسمي خلال الربع الثالث.

وأضاف عوض أنه إلى جانب استمرار الشركة في تنويع أنشطتها وتواجدها في أسواق جديدة، نجح بنك الاستثمار في تحقيق نتائج قوية من خلال فريق عمل قوي، حيث قام بتنفيذ العديد من الصفقات المهمة خلال الربع الثالث، واحتلال المركز الأول في العديد من البورصات الإقليمية، وتعظيم الاستفادة والتعاون الناتج عن استثمار الشركة في قطاع إدارة الأصول خلال الربع الثالث.

وحقق إجمالي إيرادات قطاعي السمسرة والترويج وتغطية الاكتتاب نموًا سنويًا بمعدل 95% خلال الربع الثالث ونمت إيرادات قطاع السمسرة بمعدل سنوي 101% لتسجل 172 مليون جنيه، وذلك على خلفية نمو عمولات الشركة مع ارتفاع أحجام التداول في أسواق المنطقة، تحديداً في مصر والكويت، مع احتلال قطاع الوساطة مراكز متقدمة في بورصات المنطقة، كما ساهم التوسع في الأسواق المبتدئة والمنتجات المهيكلة (structured products) في نمو الإيرادات.

وفي سياق متصل، بلغت إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات 21 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام، بزيادة سنوية بلغت 58%. وجاء ذلك في ضوء تنفيذ العديد من الصفقات المهمة خلال الربع الثالث، واحتل القطاع صدارة تصنيف تومسون رويترز لصفقات رأس المال في الشرق الأوسط من حيث قيمة الأتعاب خلال أول 9 أشهر من العام.

وعلى جانب آخر، شهد إجمالي إيرادات قطاع إدارة الأصول (ادارة المحافظ، والاستثمار المباشر) نموًا سنويًا بمعدل 161%، وذلك بمساهمة من قطاع ادارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية بإيرادات وصلت إلى 89 مليون جنيه خلال الربع الثالث، حيث ساهم استثمار الشركة في «Frontier Investment Management Partners Ltd – FIM» في نمو إيرادات القطاع بمعدل سنوي 199% وارتفاع قاعدة الأصول المدارة إلى 3.2 مليار دولار.

وأشار عوض إلى أن إيرادات قطاع الاستثمار المباشر سجلت 33 مليون جنيه خلال الربع الثالث بمعدل نمو سنوي بلغ 95% بفضل زيادة الأتعاب الإدارية.

وسجل قطاع التمويل غير المصرفي ارتفاعاً سنوياً بمعدل 127%، حيث نمت إيرادات شركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي بنسبة 178% سنوياً لتصل إلى 86 مليون جنيه. كما حققت شركة تنمية – أكبر شركة قطاع خاص في مجال التمويل متناهي الصغر بمصر – نمواً في الإيرادات 86% سنوياً لتحقق إيرادات 72 مليون جنيه خلال الربع الثالث.

ولفت إلى أن نشاط «Merchant Bank» الذي أطلقته المجموعة المالية هيرميس العام الماضي، واصل المساهمة الإيجابية في نتائج الشركة لتصل إيراداته إلى 361 مليون جنيه بزيادة سنوية قدرها 357%، وجاء ذلك مدعوما بالأرباح الرأسمالية المسجلة والناتجة عن استردادات رأس المال المؤسس (seed Capital) من صناديق الاستثمار.

وتنعكس استراتيجية تنويع أنشطة الشركة على الأداء القوي للقطاعات الرئيسية خلال الربع الثالث، حيث ساهم نشاط «Merchant Bank» في إيرادات المجموعة المالية هيرميس بنسبة 43% تقريبًا (361 مليون جنيه) ونشاط بنك الاستثمار بحصة 38% (315 مليون جنيه)، كما ساهم قطاع التمويل غير المصرفي بحصة 19% (158 مليون جنيه).

ورغم تحديات ارتفاع المصروفات المصاحبة لتنمية تواجد الشركة والتوسع بأنشطتها في الأسواق الجديدة، تم الحفاظ على نسبة مصروفات العاملين من إجمالي الإيرادات عند 42% خلال الربع الثالث مقارنة بـ 47% خلال نفس الفترة العام الماضي، وجاء هذا لهدف الشركة في الحفاظ على مصروفات العاملين دون مستوى الـ 50% من إجمالي الإيرادات التشغيلية.

وعلى هذه الخلفية ارتفعت الأرباح التشغيلية للشركة بمعدل يفوق نمو الإيرادات، لتحقق نمواً سنوياً في صافي الربح التشغيلي بنسبة 263% ليصل إلى 274 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام.

وبلغ هامش صافي الربح التشغيلي 33%، لتحقق الشركة 237 مليونا ربحا من العمليات المستمرة بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية خلال الربع الثالث، بمعدل نمو سنوي بلغ 476%.

وأكد “عوض” أن الشهور الأخيرة من العام ستشهد تطورات مهمة في إطار استراتيجية التوسع بباقة المنتجات، حيث تعتزم الإعلان خلال الأشهر المقبلة عن إطلاق منتج جديد تحت مظلة قطاع التمويل غير المصرفي.

ولفت إلى أنها ستستمر في تنمية أنشطتها من خلال المحاور الرئيسية المتمثلة في بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي ونشاط «Merchant Bank» مع تعزيز مكانتها الرائدة في مجال الخدمات المالية والاستثمارية بالشرق الأوسط وشمال افريقيا، بالإضافة إلى استمرارية تنمية تواجد الشركة في الأسواق المبتدئة سريعة النمو.