أرباح «نايل سات» تنمو 3% خلال الربع الأول من 2023 إلى 7.5 مليون دولار

اعتمد مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات”، نتائج الأعمال والقوائم المالية غير المدققة للربع الأول من عام 2023.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات”، نمو صافي الأرباح بنسبة 3%، لتسجل 7.49 مليون دولار مقابل 7.27 مليون خلال الربع الأول من 2022.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات” بنحو 2%، خلال 3 أشهر ، لتسجل 25.58 مليون دولار، مقابل 25.04 مليون دولار خلال الفترة المقارنة.

جدير بالذكر أن نتائج أعمال الشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات”، خلال عام 2022، تضمنت نمو صافي الأرباح بنسبة 26.7%، لتسجل 38.96 مليون دولار مقابل 30.75 مليون دولار خلال عام 2021.