أرباح« مينا فارم» تهبط 57.5% خلال الربع الأول من 2023

اعتمد مجلس إدارة شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الربع الأول من العام الجاري 2023.

وتراجعت صافي أرباح مينا فارم للأدوية المجمعة بنسبة 57.5%، خلال الربع الأول من 2023، لتسجل 57.68 مليون جنيه، مقابل 135.68 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.

وارتفعت إجمالي مبيعات مينا فارم للأدوية بنحو 21.6%، خلال 3 أشهر ، لتسجل 972.23 مليون جنيه، مقابل 799.25 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2022.

واظهرت القوائم المالية المستقلة لشركة مينا فارم للأدوية تحقيق 34.03 مليون جنيه صافي ارباح خلال 3 أشهر ، مقابل 75.18 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة بتراجع 41.15% .

كما تضمنت القوائم المالية المستقلة نمو إجمالي الإيرادات بنحو 12.3%، لتصل إلى 618.1 مليون جنيه، مقابل 550.36 مليون جنيه.