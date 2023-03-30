أرباح «مينا فارم» ترتفع 32.8% خلال 2022 ومقترح بتوزيع 2.8 جنيه للسهم

اعتمد مجلس إدارة شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن عام 2022.

وحققت مينا فارم للأدوية نموا في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 32.8% خلال 2022 لتسجل 630.89 مليون جنيه، مقابل 474.86 مليون خلال عام 2021.

وارتفع إجمالي مبيعات مينا فارم للأدوية بنحو 20.6%، خلال عام 2022، لتسجل 3.62 مليار جنيه، مقابل 3 مليارات جنيه خلال العام السابق له.

واظهرت القوائم المالية المستقلة لشركة مينا فارم للأدوية تحقيق 274.9 مليون جنيه صافي ارباح خلال 2022 مقابل 275.45 مليون جنيه، خلال العام المقارن .

ووافق مجلس إدارة مينا فارم للأدوية على مشروع مقترح توزيعات الأرباح على المساهمين عن عام 2022.

وذلك عبر توزيع أرباح نقدية بقيمة 2.8 جنيه للسهم، لإجمالي 12.29 مليون سهم، وبقيمة إجمالية 32.98 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغة 512 ألف سهم.