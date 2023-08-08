أرباح «موبكو للأسمدة» تقفز 67% خلال النصف الأول إلى 4.76 مليار جنيه

اعتمد مجلس إدارة شركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو نتائج الأعمال والقوائم المالية المستقلة عن النصف الأول من عام 2023.

وحققت شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، خلال النصف الأول نمواً في صافي الأرباح بنسبة 67%، لتسجل 4.76 مليار جنيه مقابل 2.85 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2022 .

وتراجعت إيرادات مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، 7.2%، خلال 6 أشهر لتسجل 3.11 مليار جنيه، مقابل 3.35 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة لشركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، تحقيق أرباح فروق ترجمة أرصدة بعملات أجنبية بقيمة 2.11 مليار جنيه، مقابل مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

جدير بالذكر أن شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، سجلت خلال عام 2022، نمواً في صافي الأرباح بنسبة 148.7%، لتصل إلى 3.83 مليار جنيه مقابل 1.51 مليار جنيه خلال 2021 .